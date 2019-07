La Summer Games Done Quick 2019 è stata incredibile - articolo

eurogamer

(Di lunedì 1 luglio 2019) Per chi non lo sapesse, l'organizzazioneè la più grande autorità internazionale in materia di "speedrun", una community videoludica che ogni anno monopolizza l'attenzione di Twitch.tv grazie alle sue maratone, raccogliendo fondi da destinare ad un'associazione benefica ogni volta diversa. Quest'anno la raccolta estiva in favore di Medici Senza Frontiere ha stabilito un nuovo record scavalcando lo scoglio dei tre milioni di dollari, somma raggiunta esclusivamente attraverso le donazioni di centinaia di migliaia di videogiocatori sparsi in tutto il mondo.Ma partiamo dal principio: che cos'è una speedrun? Il termine, senza dubbio noto ai giocatori più hardcore, indica per l'appunto il compimento di una "run" del videogioco nel minor tempo possibile. Per darvi un'idea del livello di abilità raggiunto dai runner, vale la pena snocciolare un paio di tempi dell'ultima...

Eurogamer_it : La Summer Games Done Quick 2019 è stata incredibile. Guardate i video e scoprite com'è andata! #articolo - zazoomblog : La Summer Games Done Quick 2019 è stata un successo: raccolti oltre 3 milioni di dollari - #Summer #Games #Quick… - Eurogamer_it : #SGDQ2019 da record: raccolti oltre 3 milioni di dollari. -