I Fatti Vostri | Roberta Morise ricondurrà con Magalli? La decisione

Roberta Morise confermata a I Fatti Vostri accanto a Magalli : Roberta Morise, ex di Calo Conti, confermata di nuovo al fianco di Magalli a I Fatti Vostri Roberta Morise di nuovo confermata a I Fatti Vostri per la prossima stagione, e sempre al fianco di Giancarlo Magalli. L’ex di Carlo Conti che forse ricorderete come ereditiera al game show di Rai 1, tornerà nella prossima […] L'articolo Roberta Morise confermata a I Fatti Vostri accanto a Magalli proviene da Gossip e Tv.

Retroscena Blogo : Roberta Morise confermata a I Fatti vostri : Quando all'inizio del gennaio scorso in una affollata (nonostante il periodo festivo) conferenza stampa Carlo Freccero annunciò, in maniera più o meno diretta, l'intenzione di tagliare alcuni programmi del daytime al fine di concentrare le risorse economiche sulla fascia serale, dalle ore 19 alle 24, tra i titoli che molti pensavano sarebbero andati verso la chiusura c'era anche I Fatti vostri. Alla fine, in realtà, l'unico programma ad ...

TeleVideoBlog gli ascolti di venerdì 5 marzo 1993 : il boom de I Fatti Vostri di sera : Prosegue il nostro viaggio nel tempo e nelle pagine di un'istituzione del piccolo schermo: il teletext, più comunemente chiamato Televideo.Tra le tante pagine e le decine di servizi al suo interno ci vogliamo concentrare sulla pagina dedicata al piccolo schermo, in particolar modo ai dati auditel registrati in una determinata data del passato che, ogni sabato, stiamo esaminando.prosegui la letturaTeleVideoBlog gli ascolti di venerdì 5 marzo ...

Giancarlo Magalli parla de I Fatti Vostri 2019/20 e fa un annuncio : I Fatti Vostri, prossima edizione. Giancarlo Magalli conferma: “Ci saremo ancora” Ha rilasciato una breve intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo Giancarlo Magalli, con la quale ha parlato della prossima edizione de I Fatti Vostri, smentendo per l’ennesima volta tutte le voci circolate in rete nei mesi scorsi, secondo le quali il programma sarebbe potuto uscire dal palinsesto della ...

Con le buste all’orale la nuova maturità è diventata “I Fatti vostri” : (foto: Virginia Farneti/LaPresse) Da quest’anno, con un cambiamento arrivato in corso d’opera, l’esame di maturità somiglierà un po’ di più a I fatti vostri. Sì, avete capito bene: lo storico programma di Rai2 con Giancarlo Magalli in cui i concorrenti al telefono da casa, dopo aver scelto una delle tre buste proposte dal conduttore e contenenti un misterioso premio, devono trattare col banco (che invece conosce la sorpresa) per capire se e come ...

I Fatti Vostri - ultima puntata - Magalli : "Il prossimo anno qualcuno non ci sarà" - ecco chi : Venerdì 31 maggio, giorno di ultime puntate. Quest'oggi ha inFatti chiuso i battenti La Prova del Cuoco, così come I Fatti Vostri. Sono state 186 le puntate di questa stagione del programma mattutino di Rai2: "186, per due, sono stati gli interventi che ha fatto il professor Broccoli. 186, per due, sono state le canzoni di Giò Di Tonno. 186 sono stati gli oroscopi di Paolo Fox", ha detto Giancarlo Magalli mentre scorrevano i titoli di coda, ...

I Fatti Vostri - Magalli rivela : “A settembre qualcuno non ci sarà…” : I Fatti Vostri 2019/20, Giancarlo Magalli: “Ci vediamo a settembre, ma…” Tempo di arrivederci per due programmi Rai: La prova del cuoco, con una Elisa Isoardi che si è commossa quando Claudio Lippi le ha detto che in tanti non avrebbero mai scommesso su di lei, e I Fatti Vostri che oggi ha dato appuntamento ai telespettatori a settembre quando avrà inizio la nuova stagione televisiva 2019/20. La storica piazza di Michele ...

Paolo Fox - oroscopo di oggi 30 maggio : le previsioni a I Fatti Vostri : previsioni oroscopo Paolo Fox di oggi 30 maggio: le stelle su Raidue Torna il consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox che ha appena svelato in diretta dalla piazza de I Fatti Vostri le previsioni di oggi 30 maggio 2019. A quali segni Paolo Fox assegnerà le cinque stelle? Il famoso astrologo invita sempre i telespettatori a non credere all’oroscopo ma a verificare. Le previsioni zodiacali di Paolo Fox fanno registrare ...

Oroscopo Paolo Fox oggi - 28 maggio : le previsioni a I Fatti Vostri : Paolo Fox: Oroscopo di martedì 28 maggio 2019 su Rai2 segno per segno Ultimo martedì della stagione per I Fatti Vostri. Giancarlo Magalli, Giò Di Tonno e Roberta Morise hanno dato il via alla mattinata nel programma di Rai2 come di consueto a partire dalle 11.10, regalando allegria, informazione e risate al pubblico della seconda rete. Momenti musicali e di attualità, hanno colorato il day time mattutino della seconda rete. A chiudere in ...

Paolo Fox - oroscopo di oggi : i voti del weekend a I Fatti Vostri : I Fatti Vostri, venerdì 24 maggio: oroscopo e previsioni oggi di Paolo Fox Soltanto l’astrologo per eccellenza Paolo Fox potrà dire quale sarà il giudizio delle stelle secondo l’oroscopo di oggi (24 maggio) segno per segno a I Fatti Vostri. Prima di questo vediamo in anticipo a cosa andranno incontro i dodici segni a partire dal Cancro che potrà fare nuovi incontri mentre la Bilancia necessiterà di maggior attenzione da parte del ...

I Fatti Vostri : Simona Ventura ospite domani (Anteprima Blogo) : Prosegue il tour di Simona Ventura nelle trasmissioni Rai per promuovere The Voice of Italy. Dopo Ballando con le stelle, Che tempo che fa, Porta a Porta, Storie Italiane, La Prova del cuoco, La Vita in Diretta, Detto Fatto e Made in Sud, ora SuperSimo approda nello studio de I Fatti Vostri. Mancava solo quello. domani, martedì 21 maggio, la conduttrice sarà intervistata in studio da Giancarlo Magalli.Non sarà soltanto l'occasione per ...

Paolo Fox - oroscopo 20 maggio : previsioni di oggi a I Fatti Vostri : oroscopo di Paolo Fox: le previsioni zodiacali del 20 maggio 2019 Nuova settimana a I Fatti Vostri. L’oroscopo di Paolo Fox ha chiuso la trasmissione di Rai2 dopo le rubriche culinarie, gli approfondimenti di attualità e i momenti musicali. Giancarlo Magalli, Giò Di Tonno e Roberta Morise hanno dato il via al lunedì con allegria, mentre Paolo Fox ha svelato le previsioni del 20 maggio 2019. Il volto della seconda rete ha parlato della ...

Oroscopo 14 maggio Paolo Fox : previsioni di oggi a I Fatti Vostri : Paolo Fox: Oroscopo del giorno a I Fatti Vostri segno per segno Secondo appuntamento della settimana con I Fatti Vostri. Giancarlo Magalli, Roberta Morise, Giò Di Tonno, Demo Morselli, Umberto Broccoli e Paolo Fox hanno ravvivato la mattinata di Rai2 dalle 11.10 alle 13.00, per dare poi la linea al Tg. Paolo Fox ha chiuso la trasmissione ideata da Michele Guardì con l’Oroscopo del giorno e le previsioni del 14 maggio. Il noto astrologo ...

Oroscopo oggi di Paolo Fox a I Fatti Vostri : le pagelle del weekend : Paolo Fox, Oroscopo a I Fatti Vostri: previsioni 10 maggio e del weekend Il preludio al weekend si tinge di nuove luci e nuove previsioni; per essere più precisi quelle di Paolo Fox a I Fatti Vostri dove ha svelato l’Oroscopo del giorno (10 maggio) e soprattutto le pagelle del weekend. oggi l’Ariete potrebbe vivere qualche disagio anche se sarà la giornata giusta per fare dei nuovi incontri. Chi è nato sotto il segno ...