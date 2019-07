Conte ha creato fronte anti "Ue a due"

è arrivato a Bruxelles per il vertice straordinario sulle nomine Ue "convinto che non servisse un veto" su Timmermans,ma poi "si è trovato davil muro franco tedesco, compatto nel voler imporre un pacchetto 'prendere o lasciare'".Così fonti di Palazzo Chigi. Allora -spiegano le stesse fonti- è diventata una questione di metodo, perché "l'Europa è a 28 e non a due".Su questa posizioneè riuscito a portare anche gli altri paesi contrari a Timmermans "creando undi 11".(Di lunedì 1 luglio 2019)