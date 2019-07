Aggredisce suo ex datore lavoro per 60 euro | donna denunciata

romadailynews

(Di lunedì 1 luglio 2019) Roma – I Carabinieri della Stazione di Ostia hanno denunciato a piede libero per rapina una cittadina cubana di 33 anni. La, gia’ sottoposta al divieto di avvicinamento al proprio exdi, lo ha affrontato e aggredito nella giornata di ieri nei pressi della sua abitazione. La 33enne, che secondo quanto raccontato dalla vittima, al momento dell’aggressione stava impugnando una pistola – verosimilmente una riproduzione scenica – lo ha costretto a consegnargli 60. Nell’ambito di una specifica attivita’ svolta dai Carabinieri di Ostia unitamente al personale dell’VIII Reggimento Carabinieri “Lazio” e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanita’ di Roma, sono stati ispezionati numerosi esercizi commerciali del litorale. Al termine dei controlli, all’interno di 2 attivita’ di ristorazione e di 1 ...

