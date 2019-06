Manolas al Napoli | ora è ufficiale | ADL paga la clausola di 36 milioni

UFFICIALE - Manolas è un nuovo calciatore del Napoli [CIFRE E DETTAGLI] : “L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto con il Napoli l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Kostas Manolas. Il calciatore greco si trasferirà a fronte di un corrispettivo fisso di 36 milioni di euro. Manolas, arrivato nella Capitale nell’estate del 2014, ha totalizzato in giallorosso 206 presenze segnando 8 reti. Il Club augura a Kostas le migliori fortune per il futuro“. Con questa breve nota apparsa sul ...

Di Marzio : “Manolas-Napoli affare fatto” : Raggiunto l’accodo tra Napoli e Roma per il trasferimento di Kostas Manolas. L’accordo prevede in cambio di Amadou Diawara più soldi. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio il difensore della Roma era presente a Montecarlo per definire gli ultimi dettagli del passaggio. Il Napoli lo acquista a titolo definitivo per 36 milioni di euro. Per quanto riguarda invece Diawara il prezzo pagato dalla Roma per prelevarlo a titolo definitivo sarà pari ...

Napoli - è fatta con la Roma per lo scambio Manolas-Diawara : le cifre dell’operazione : Il club azzurro e quello giallorosso hanno chiuso per lo scambio che coinvolge Manolas e Diawara Lo scambio tra Roma e Napoli è finalmente chiuso, Kostas Manolas si trasferisce in azzurro mentre Diawara farà il percorso inverso. Tutto fatto tra i club, l’intesa raggiunta tra il greco e Giuntoli questa sera ha fatto il resto, sbloccando definitivamente l’operazione. Alberto PIZZOLI / AFP Stando a quanto riporta ...

Il Romanista : “Manolas sta firmando col Napoli” : Ancora novità sull’affare Manolas. Mentre tutto il popolo azzurro è in attesa del tweet che confermi il passaggio del greco al Napoli, Daniele Lo Monaco , giornalista del Romanista cinguetta. ”Da Montecarlo arriva la fumata bianca. Manolas sta firmando in questi minuti con il Napoli” Sarebbe fatta dunque dopo due giorni di trattative fortissime tra la Roma è il Napoli, si attende solo l’ufficialità. E il giornalista aggiunge con ...

Gianluca Di Marzio : “Ci sono complicazioni per Manolas al Napoli” : la lunga attesa per la chiusura dell’affare Manolas sta facendo sorgere dubbi che ci sia ancora qualche problema nella trattativa. Dopo Alfredo Pedullà anche il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio su twitter parla delle ultime notizie che arrivano e delle parti ancora al lavoro #Calciomercato | Parti a lavoro per chiudere entro oggi il trasferimento di #Manolas al #Napolihttps://t.co/Bdig8Ps3le — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 30 ...

Tuttosport : rinviata la firma di Manolas col Napoli. Si discute per 500mila euro : Su Tuttosport le ultime sulla trattativa per portare Manolas al Napoli. Secondo quanto scrive il quotidiano, Raiola, Giuntoli e Manolas si sono incontrati a Montecarlo per trovare un accordo e firmare il contratto quinquennale per il greco. “Sembrava tutto fatto ed invece ieri la trattativa è andata avanti ad oltranza, per uno scarto di 500mila euro rispetto ai 3,5 a stagione prospettati da De Laurentiis”. Giuntoli è rimasto in filo diretto con ...

Napoli Manolas – I passaggi finali della trattativa : La Gazzetta dello Sport scrive in merito al passaggio di Kostas Manolas al Napoli. Stando a quanto riportato dal quotidiano i contatti tra le parti sono assidui. Napoli Manolas – Giuntoli e Mino Raiola, agente del calciatore greco, si sono incontrati ieri a Montecarlo, siamo ai dettagli finali della trattativa. Le cifre “Ci sono da mettere in chiaro diversi passaggi, a cominciare dai 2,7 milioni (dei 36 della clausola) che ...

Gazzetta : Napoli ai dettagli per Manolas. Oggi dovrebbe arrivare l’annuncio : Niente paura secondo la Gazzetta dello Sport, i tempi tecnici per chiudere un qualsiasi contratto con un’azienda di Aurelio De Laurentiis sono lunghi. Quindi non vede meravigliare se da venerdì Chiavelli, Giuntoli, Mino Raiola e il presidente siano impegnati per gli ultimi particolari dell’accordo di Manolas. C’è da sistemare la questione dei 2,7 milioni dei 36 della clausola che andranno al calciatore e poi i soliti diritti ...

Napoli - De Laurentiis : “Manolas e James? Stiamo giocando su più tavoli”. E su Sarri - Sacchi e Albiol… : “Arriveranno Manolas e James? Stiamo giocando su più tavoli per capire qual è il più giusto. Dobbiamo approfondire con Ancelotti, che è un maestro, che tipo di gioco fare. Perché ha ragione Arrigo Sacchi quando inneggia al gioco di Sarri che è un gioco stretto, che ti diverte, però bisogna, secondo me, capire che uno deve formare una squadra capace di giocare in tanti modi diversi. Gli avversari non sempre ti permettono di giocare il ...

Sportitalia – Manolas-Napoli : summit tra Giuntoli e Raiola a Montecarlo. I dettagli : Giuntoli al lavoro per trovare l’accordo con Raiola agente di Manolas. La Roma ha definito tutto con Napoli e Diawara Calciomercato Napoli – La SSC Napoli cerca l’accordo con Manolas! E’ quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà. C’è l’accordo con l’AS Roma per Manolas, Diawara andrà alla società giallorossa, il patron Aurelio De Laurentiis ha definito gli ultimi dettagli ...

Il Mattino – Napoli - fatta per Manolas - rifiutata offerta per Hysaj. Novità Castagne e Zapata. Il punto sulle trattative : Il Mattino – Napoli, fatta per Manolas, rifiutata offerta per Hysaj. Novità Castagne e Zapata. Il punto sulle trattative Il Mattino – Napoli, fatta per Manolas, rifiutata offerta per Hysaj. Novità Castagne e Zapata. L’ edizione odierna de ‘Il Mattino’ fa il punto sulle trattative del Napoli. Calcionercato Napoli, affare Manolas “I giorni che verranno porteranno l’ ufficialità del passaggio di ...

Calciomercato - Manolas avrebbe confessato agli amici di essere vicinissimo al Napoli : Il Calciomercato è già entrato in una fase molto calda, e il Napoli si prepara ad essere una delle protagoniste assolute di questa sessione estiva. La società di Aurelio De Laurentiis, infatti, ha praticamente definito l'acquisto di Kostas Manolas, difensore centrale greco della Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa è ormai giunta alle battute finali, con le due società che hanno trovato i rispettivi accordi: il club ...

Tuttosport : Manolas-Napoli - oggi la firma a Milano : Siamo al giorno della firma per Kostas Manaolas. Come riporta Tuttosport, il difensore greco avrebbe un biglietto già prenotato sul volo Paxos-Nizza. Dalla città francese raggiungerà Montecarlo per arrivare a casa del suo agente Mino Raiola. Da lì in auto fino a Milano dove sarà atteso da Cristiano Giuntoli e AndreaChiavelli. De Laurentiis da Capri: “Se tutto andrà per il verso giusto, se non ci saranno intoppi anche nel passaggio di ...

SKY – Manolas-Napoli - si chiude in queste ore : Giuntoli a Montecarlo da Raiola. Il punto : SKY – Manolas-Napoli, si chiude in queste ore: Giuntoli a Montecarlo da Raiola. Il punto SKY – Manolas-Napoli, si chiude in queste ore: Giuntoli a Montecarlo da Raiola. Il punto. Sembra arrivata l’ ora ‘X’ per la chiusura dell’ affare che porterà il forte difensore alla corte del tecnico Carlo Ancelotti. Da ieri, infatti, il direttore sportivo della SSC Napoli Cristiano Giuntoli si trova a Montecarlo per ...