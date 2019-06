Due dispersi nelle acque del Ticino

Gorizia - esplode una palazzina di Due piani per una fuga di gas : tre dispersi : Un’esplosione, probabilmente a seguito di una fuga di gas, ha fatto crollare completamente una palazzina di due piani a Gorizia. I soccorritori stanno lavorando per rimuovere le macerie alla ricerca di tre persone che risultano disperse. Sul posto stanno lavorando le squadre dei vigili del fuoco. Nella palazzina in viale XX settembre 87 abitano tre inquilini, che sono quelli che mancano all’appello. I soccorritori hanno riferito che ...

Pakistan - dispersi anche Due cinesi : 6.50 Due alpinisti cinesi risultano dispersi su un picco tecnico di 6.400 m nella zona tra il ghiacciaio Liligo e le torri di Trango, nel nord del Pakistan. Lo rende noto il club alpino locale. Un terzo membro della squadra che era rimasto al campo base ha inviato un sos vedendo che i suoi compagni non rientravano come previsto. Tempo permettendo,l'esercito Pakistano effettuerà oggi due operazioni di ricerca: sia per le vittime della valanga ...

Libia - si rovescia barcone con 95 persone a bordo : Due morti e 20 dispersi. Sopra anche donne e almeno nove bambini : Sono 73, al momento, i migranti messi in salvo dopo il naufragio di un barcone con 95 persone a bordo. Due, per il momento, i corpi senza vita recuperati, mentre continuano le ricerche delle ultime 20 persone che erano a bordo dell’imbarcazione. A dare la notizia, per prima, è stata la Guardia Costiera libica, che sta ancora svolgendo le operazioni di salvataggio e ricerca dei dispersi, attraverso il proprio profilo Twitter parlando di ...

Migranti - Salvini : “Nel 2019 Due corpi in mare - -90% morti e dispersi”. Ma cita dati di 3 paesi e non i 400 cadaveri mai trovati : Matteo Salvini lo aveva già detto a marzo, durante una puntata di Porta a Porta, e lo ha ripetuto anche lunedì mattina ospite a Coffee Break su La7: “Grazie alla politica del rigore, dell’attenzione, dei porti chiusi noi abbiamo ridotto del 90% il numero dei morti e dei dispersi in mare. Nel 2019, i corpi senza vita recuperati nel Mediterraneo sono stati due a fronte dei mille degli anni precedenti”. Ma i numeri snocciolati dal ...

Sono stati soccorsi Due escursionisti che da ieri erano dispersi sul monte Cusna - in Emilia-Romagna : Sono stati soccorsi due escursionisti che risultavano dispersi da ieri sul monte Cusna, in Emilia-Romagna, dopo che avevano lanciato l’allarme perché sorpresi da una tempesta con forti raffiche di vento, neve, pioggia e nebbia. Uno dei due, un uomo di

Maltempo in Emilia Romagna : ritrovati i Due escursionisti dispersi sul Monte Cusna. FOTO : Maltempo in Emilia Romagna: ritrovati i due escursionisti dispersi sul Monte Cusna. FOTO Uno dei due uomini recuperati dai soccorsi è stato trovato privo di conoscenza e trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma. L’altro di 76 anni era in stato di ipotermia, ricoverato all’ospedale Castelnovo ne’ Monti a Reggio ...

Tragedia nei cieli dell’Alaska - scontro tra Due aerei da turismo : 5 morti e 3 dispersi : Incidente ad alta quota in Alaska dove 5 persone sono morte, 10 risultano ferite e altre 3 disperse in seguito allo scontro tra due piccoli idrovolanti. A bordo c'erano in totale 16 passeggeri, la maggior parte dei quali provenienti dalla nave da crociera Royal Princess. Ricerche ancora in corso.Continua a leggere

Botricello - dispersione di cloro in lavanderia - intossicate Due persone : Botricello, CATANZARO, " Due persone sono rimaste intossicate in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Botricello, nel Catanzarese. Il fatto è accaduto in una lavanderia dove, per cause in ...

Maltempo di primavera sull'Italia : incidenti e danni - Due dispersi : Non accadeva da 62 anni: fu infatti nel 1957 l'ultima ondata di freddo a maggio, in piena primavera. Un'appendice di inverno che sta flagellando con pioggia, vento e neve tutta la penisola. Una forte ...

Maltempo : un morto a Marsala - Due dispersi tra Mantova e Varese : Il Maltempo che imperversa su gran parte dell’Italia sta creando disagi e purtroppo, in alcuni casi anche tragedie. Nel Mantovano, cinque persone di nazionalità romena sono finire con la propria auto nel Mincio intorno alle 7 di stamattina. Quattro di loro sono stati salvati, mentre il quinto occupante della vettura risulta disperso. L’automobile è finita nel fiume per via delle condizioni particolarmente avverse. I sommozzatori dei vigili ...