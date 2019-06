LIVE MotoGP | GP Olanda 2019 in DIRETTA | qualifiche in tempo reale | Vinales favorito per

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca prove libere 3 Buongiorno e benvenuti alladelledel GP d’, tappa del Mondialeche come da tradizione si corre ad Assen. I centauri si daranno battaglia per la conquista della pole position, si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e la lotta si preannuncia particolarmente avvincente e incerta. Le prove libere del venerdì non hanno delinato un grandedella vigilia, diversi centauri sembrano essere sullo stesso piano e dunque ci sarà davvero da divertirsi per scoprire chi avrà la possibilità di scattare al palo nell’Università del Motociclismo, tra l’altro oggi pomeriggio le temperature saranno davvero roventi e questo potrebbe ulteriormente compicare la vita ai piloti che dovranno anche fare la scelta giusta sulle gomme in vista ...

digitalsat_it : #SkySportMotoGP, Diretta ???? #DutchGP #Qualifiche. Live anche su @TV8it - digitalsat_it : RT @novasocialnews: Super weekend Motori Sky Sport - MotoGP in Olanda, F1 in Austria: circa 60 ore live - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | #GpAssen FP3: @FabioQ20 Quartararo al Top con record, @ValeYellow46 Rossi in Q1 - -