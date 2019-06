Clima | il G20 di Osaka si conclude con una dichiarazione “19+1”

G20 - Trump si sfila dagli accordi sul Clima | Cina : non ci saranno nuovi dazi americani : Sull'ipotesi di rinvio a ottobre della procedura Ue ai danni dell'Italia, il ministro dell'economia Tria afferma di "non averne mai sentito parlare"

Iniziato a Osaka il vertice dei G20. Commercio - sicurezza e Clima in agenda : Con la consueta foto di gruppo si è aperto oggi il vertice del G20 a Osaka, in Giappone. Una riunione che vede i leader mondiali costretti a trovare una sintesi su una serie di temi cruciali, in particolare il Commercio, la sicurezza internazionale, i cambiamenti climatici. Il primo dibattito tra i venti capi di Stato e di governo vede come tema principale l'economia digitale, con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente ...