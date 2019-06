Simona Ventura | Colleghe dicono io sia stron*a | poi mi conoscono e si

blogo

(Di venerdì 28 giugno 2019) "Ho delle simpaticheche si sono divertite a dire in giro che sono una grande stronza, piuttosto che una brutta persona. E c’è stata gente che, senza avermi mai incontrata, gli ha anche creduto. Poi, conoscendomi, fortunatamente, questi boccaloni, nell'accezione bonaria del termine, si sono ricreduti subito, ma non mi chieda di farle i nomi: non sono come loro". Lo ha detto, in un'intervista al sito Gay.it, nella quale ha anche parlato di questioni più prettamente televisive.: "Torno a Quelli che il calcio? . Riporterò reality in Rai (non L'Isola)" La conduttrice parla di sfida vinta con The Voice. Quindi esclude di approdare a Pechino Express.: "io sia, poi mie si ricredono" 28 ...

