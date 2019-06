MotoGP | Risultato FP1 GP Olanda 2019 | Quartararo si conferma un razzo | soffre Valentino

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) Fabioha concluso in testa la prima sessione di prove libere del GP d’nella classe, spingendo il limite sul1:33.909, 77 millesimi meglio di Maverick Viñales (Yamaha) e 260 di Danilo Petrucci, abile a rientrare in pista sul finale dopo una brutta caduta; quarto tempo per Alex Rins (Suzuki) mentre “solo” sesto il leader del Mondiale Marc Marquez, che però è stato l’unico a ottenere il suo crono nella fase iniziale del turno. Tutti i piloti hanno faticato a mettere perfettamente in temperatura le gomme e ci sono state parecchie difficoltà a trovare un buon giro, soprattutto le Yamaha dei nostriRossi e Franco Morbidelli. Sembra non risorgere più il sole sulla notte scura di Jorge Lorenzo, presentatosi in pista con il telaio foderato di carbonio per migliorare la stabilità dell’anteriore in fase di frenata e alcune piccole ...

phichahyun : RT @gponedotcom: Dovizioso: “Assen non è una pista favorevole alla Ducati”: Ma Andrea avverte: “Sappiamo però come essere competitivi”, Pet… - gponedotcom : Dovizioso: “Assen non è una pista favorevole alla Ducati”: Ma Andrea avverte: “Sappiamo però come essere competitiv… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #DutchGP #Assen 'Abbiamo un’altra buona occasione per ottenere un bel risultato” ha aggiunto il ternano della… -