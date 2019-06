Mafia | monopolio in settore biologico | sigilli a beni per 2 mln di euro a Corleone 2

Mafia : monopolio in settore biologico - sigilli a beni per 2 mln di euro a Corleone : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - beni per un valore di circa due milioni di euro sono stati sequestrati dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Palermo a Rosario Salvatore Lo Bue e al figlio Leoluca Lo Bue, entrambi attualmente detenuti per Mafia. Il provvedimento è stato emesso dalla sez