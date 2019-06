L’Islanda non caccerà balene nel 2019 | anche la seconda compagnia getta la spugna

scienze.fanpage

(Di venerdì 28 giugno 2019) Dopo la rinuncia di Havalur,islandese specializzata nella caccia alle balenottere comuni,laazienda baleniera del Paese nordico ha annunciato che quest'anno non andrà a caccia di balenottere minori. Ciò significa che in Islanda non verranno uccisi cetacei misticeti: non accadeva da 17 anni.

