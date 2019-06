Rieti | oggi i funerali della piccola Sofia | morta in un incidente stradale | aveva 11 anni

Blastingnews

(Di giovedì 27 giugno 2019) Si svolgeranno questo pomeriggio alle ore 16:00 nella parrocchia di Campoloniano ale esequieFormichetti, la bimba deceduta lunedì scorso in un terribileavvenuto nei pressi di Serracapriola, nel fano, in Puglia. Lasi trovava in auto con suo padre, quando, per cause ancora di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllomacchina, una Opel Vectra, finendo fuori strada e schiantandosi contro il guard - rail dell'autostrada A14 Bologna - Taranto. Insieme a loro nelle vettura si trovava anche la compagna del papà di: la coppia è rimasta ferita, ed è stata trasportata d'urgenza presso l'ospedale "Casa SollievoSofferenza" di San GiovRotondo. Per la bimba non c'è stato invece niente da fare, erano troppo gravi le ferite e le lesioni riportate durante il violento impatto....

