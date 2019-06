agi

(Di giovedì 27 giugno 2019) Le maggiori sigle dei sindacati deidelproclamano lo stato di agitazione. In una lettera inviata al premier Giuseppe Conte, al ministro dell'Interno Matteo Salvini e ai vertici dei corpo, i sindacati denunciano "lo stato di grave disagio in cui versa il corpo, a partire dall'esigenza di prevedere risorse adeguate e specifiche per riconoscere economicamente l'elevata professionalità, il rischio e la specificità di una professione unica nel suo genere anche attraverso il rinnovo del contratto, insieme all'esigenza di una assicurazione Inail contro gli infortuni e le malattie professionali, alla previdenza complementare e a nuove assunzioni e interventi su mezzi e attrezzature". ( La Fp Cgildelricorda, inoltre, come "in alcune recenti iniziative, anche di carattere pubblico, esponenti del Governo hanno dato ampio risalto alla prossima emanazione di un ...

Agenzia_Italia : Perché i vigili del fuoco sono sul piede di guerra - F_Sme : @MomyLozzi Perché la sosta in doppia fila su via Tuscolana di auto furgoni e camion a centinaia ogni giorno non vi… - PrometeoIII : RT @UlisseFest: Non sempre si viaggia perché è bello. A volte lo si fa perché è necessario, per essere vigili, anche quando è scomodo: ecco… -