Oculus Rift pronto a supportare Project Scarlett? Clamorose indiscrezioni in rete

Oculus Quest ed Oculus Rift S sono disponibili già da oggi : Questo è un giorno importante per la comunità VR: sono stati infatti lanciati sul mercato nella giornata di oggi Oculus Quest ed Oculus Rift S, due dispositivi che consentiranno più libertà di movimento per chi non può fare a meno della Realtà Virtuale.Di seguito potete dare uno sguardo al comunicato stampa completo.oggi sono stati ufficialmente rilasciati Oculus Quest e Oculus Rift S! Con 6DOF VR all-in-one, completamente immersivo, Oculus ...

Oculus Quest e Oculus Rift S disponibili da oggi : Il 21 maggio rappresenta una data importante per la comunità VR: sono stati ufficialmente rilasciati Oculus Quest e Oculus Rift S! Con 6DOF VR all-in-one, completamente immersivo, Oculus vuole portare la magia della VR a più persone possibile, e vuole farlo garantendo la completa libertà di movimento. Inoltre, l’impegno verso i giochi VR per PC continua, con titoli incredibili come Asgard’s ...

Oculus Quest e Oculus Rift S : al via i pre-order con le spedizioni che partono il 21 maggio : Ieri è iniziato l'F8 e Oculus è felice di annunciare che le spedizioni di Oculus Quest e Rift S cominceranno ufficialmente il 21 maggio! Oculus Quest, il primo sistema di gioco VR all-in-one di Oculus, offre la completa libertà di movimento. Per coloro che possiedono un PC Windows 10 e una scheda grafica adatta ai giochi per PC, Rift S include alcuni tra i contenuti più coinvolgenti che la realtà virtuale può offrire. Scegliete il visore che più ...