La rete di Iliad continua a crescere | ora vanta oltre 400 stazioni radio proprietarie

Giugno complesso per Iliad e la rete proprietaria : coinvolta l’Arpav - nuovi problemi a Mestre : Arrivano ancora una volta indicazioni non proprio incoraggianti per tutti coloro che sperano di andare incontro alla Rete proprietaria Iliad nel più breve tempo possibile. In diverse realtà locali, infatti, il nuovo operatore francese sta facendo i conti con le resistenze dei cittadini, evidentemente preoccupati per l'installazione di nuove antenne in aree già abbastanza "cariche". Proviamo dunque a capire bene come stiano evolvendo le cose ...

Nuovamente attuali i problemi Iliad oggi 21 giugno : la rete non funziona per tutti : Vengono segnalati problemi Iliad oggi 21 giugno in Italia. Situazione anomala se vogliamo, in quanto la compagnia telefonica in un anno di vita raramente è stata al centro di un caso simile. Di sicuro qualche incidente di percorso lo abbiamo avuto, ma tutto sommato down veri e propri non li abbiamo mai trattati. Al momento della pubblicazione, in verità, abbiamo una mole di segnalazioni tali da non poter parlare di "down" nel senso stretto del ...

Altra brusca frenata per la rete proprietaria Iliad : gli ultimi problemi arrivano dal Veneto : Non è un mese di giugno particolarmente fortunato quello che sta vivendo Iliad, almeno per quanto riguarda la Rete proprietaria. Un progetto in continuo divenire e che, come si poteva facilmente immaginare, sta trovando lungo il suo cammino non pochi ostacoli con le realtà quotidiane. E così capita che, a distanza di pochi giorni dai problemi che abbiamo condiviso sulle nostre pagine in quel di Lucca, si verifichi una situazione simile nei ...

Iliad compie un anno e regala gadget ai suoi clienti - intanto ecco una mappa della sua rete : In occasione del suo primo compleanno in Italia, Iliad regala ai nuovi clienti alcuni gadget, come adesivi e magliette. Nel frattempo è stata pubblicata una mappa dettagliata della rete proprietaria dell'operatore. L'articolo Iliad compie un anno e regala gadget ai suoi clienti, intanto ecco una mappa della sua rete proviene da TuttoAndroid.

A quando la rete 5G TIM? Estate decisiva - l’operatore a sorpresa apre a Iliad : A che punto è la rete 5G TIM? quando avverrà l'effettiva espansione della copertura del segnale in sempre più città e anche intere regioni della nostra penisola? L' amministratore delegato Luigi Gubitosi ha appena rilasciato preziose dichiarazioni sulla strategia del vettore, lasciando presagire un'Estate molto calda per la specifica tecnologia. Sempre dal rappresentante non è mancato un colpo di scena: ossia una quanto mai inattesa apertura a ...

Troppo furbo l’accordo di rete 5G tra Vodafone e Tim? Iliad protesta e agisce : L'accordo in ottica rete 5G tra Vodafone e TIM puzza per Iliad. Nessun eufemismo è necessario, visto che il quarto operatore italiano vede proprio del torbido nella collaborazione che sta per essere instaurata tra i due storici operatori mobile del nostro paese, tanto da aver scritto una bella lettera accorata all'indirizzo di AGCOM e Antritrust, chiedendo di vigilare su una manovra che potrebbe essere lesiva della concorrenza del settore ...

Vodafone è pronta a contrastare Iliad con nuove offerte e si gode la crescita della rete fissa : Nel corso della conferenza in cui il gruppo Vodafone ha presentato i risultati finanziari, si è parlato anche di Iliad e delle strategie per tornare competitivi. L'articolo Vodafone è pronta a contrastare Iliad con nuove offerte e si gode la crescita della rete fissa proviene da TuttoAndroid.

La rete proprietaria di Iliad arriva anche a Torino - dopo Milano - Roma e Bologna : Iliad attiva la propria rete proprietaria anche a Torino: dopo Roma, Milano e Bologna l'operatore continua i lavori di espansione della propria rete. L'articolo La rete proprietaria di Iliad arriva anche a Torino, dopo Milano, Roma e Bologna proviene da TuttoAndroid.

Cellnex investe oltre 4 miliardi di euro per potenziare la rete 4G e 5G di Iliad : Emergono nuovi dettagli relativi alla cessione di circa 2.200 siti italiani di Iliad, acquisiti dalla società spagnola Cellnex. L'articolo Cellnex investe oltre 4 miliardi di euro per potenziare la rete 4G e 5G di Iliad proviene da TuttoAndroid.