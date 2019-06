Inter | Conte prepara una squadra da scudetto | in attacco potrebbe esserci Lukaku

Inter - effetto Conte : la campagna abbonamenti 2019-2020 è già sold out! : L’arrivo di Antonio Conte, un mercato importante e tanta fiducia nel futuro dell’Inter hanno generato grande entusiasmo fra i tifosi: la campagna abbonamenti 2019-2020 è giù sold out “Un successo straordinario”, la descrizione perfetta che la stessa Inter dà, con una punta di stupore, della campagna abbonamenti per la stagione 2019-2020, già sold out! In poche ore tutti i posti disponibili sono stati occupati al ...

Inter : Dzeko è tra i colpi che Zhang vorrebbe regalare a Conte : L'Inter ha ufficializzato l'arrivo di Antonio Conte quasi un mese fa, un annuncio fatto in grande stile, con il tecnico nerazzurro che ha firmato un contratto triennale fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più bonus. Cifre importanti, che testimoniano la volontà della società di fare quel salto di qualità per andare a Contendere il titolo alla Juventus, che in Italia domina da otto anni consecutivi. L'ex allenatore del ...

Arturo Vidal conteso - è derby Inter-Milan per il centrocampista : la situazione : L’anno scorso fu vicino a vestire nerazzurro. Adesso, torna di moda il suo nome. Arturo Vidal nuovamente accostato all’Inter, come riferito dal ‘Mundo Deportivo‘. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, a prescindere dall’arrivo di Sensi e Barella ci potrebbe essere un ritorno di fiamma per il cileno, attualmente impegnato in Coppa America. Ago della bilancia il tecnico, Antonio Conte, che alla Juve ...

Inter scatenata - non solo Edin Dzeko : chi arriva alla corte di Antonio Conte : Si scatena l' Inter che in una giornata ricca di incontri in sede, cui ha presieduto anche Conte, definisce l' acquisizione dell' esterno Lazaro (23 anni) dall' Herta Berlino per 24 milioni di euro bonus inclusi. Al giocatore promesso un quinquennale da 1.5 milioni netti. Con Pastorello, Intermediar

Inter - pronto l'assalto a Lukaku : il centravanti sarebbe stato richiesto da Conte : Con l'arrivo di Antonio Conte l'Inter si prepara ad avviare un nuovo ciclo. Il tecnico ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più bonus. Cifre importanti, che testimoniano come l'ex allenatore del Chelsea avrà pieni poteri e non è un caso che abbia già partecipato a più vertici di mercato con i dirigenti nerazzurri, il presidente, Steven Zhang, e alcuni procuratori, su tutti Federico ...

Inter - Conte avrebbe individuato i suoi leader : tra questi ci sarebbe Godin : L'Inter è sicuramente una delle società più attive in questi giorni sul mercato. I nerazzurri entro fine settimana vogliono realizzare tra i trenta e i quaranta milioni di euro per avere poi maggiore libertà di manovra nel prossimo triennio. Nonostante sia uscita dal settlement agreement, infatti, la società nerazzurra dovrà comunque stare attenta al bilancio in ottica fair play finanziario. Nel frattempo il nuovo tecnico, Antonio Conte, ha dato ...

Inter - Conte avrebbe deciso : Nainggolan non rientrerebbe nei piani per il prossimo anno : Uno dei grandi acquisti dell'Inter la scorsa stagione è stato sicuramente Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è arrivato dalla Roma per venticinque milioni di euro più i cartellini di Davide Santon e Nicolò Zaniolo, in un'operazione complessiva da quaranta milioni di euro. Il suo rendimento è stato condizionato da alcuni problemi fisici, di cui uno abbastanza grave accusato già durante il ritiro estivo. Poi c'è stato l'infortunio alla ...

Inter - vicino il sold out di abbonamenti : l'entusiasmo dei tifosi ha colpito Conte : L'Inter sta preparando la nuova stagione, nella quale cercherà di fare il grande salto di qualità rispetto ai due quarti posti consecutivi raccolti negli ultimi due anni con Luciano Spalletti sulla panchina. Per farlo i nerazzurri si sono affidati ad uno dei migliori allenatori in circolazione, Antonio Conte, che ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro più bonus. L'ex tecnico del Chelsea sta lavorando ...

Calciomercato Inter - la priorità diventa Lukaku : Conte lo vuole in ritiro - in stand-by le altre trattative : Calciomercato Inter – L’Inter e Antonio Conte hanno una priorità: Romelu Lukaku. Pronta un’offerta da 60 milioni per il belga, in stand-by le trattative per Barella, Dzeko e Lazaro. E’ quanto riporta l’odierna edizione de “La Gazzetta dello Sport”. La differenza tra la richiesta del Manchester United e l’offerta nerazzurra resta marcata: 25 milioni. Marotta e Ausilio stanno provando una ...

Inter - dubbi sul futuro di Perisic : il croato avrebbe mandato un messaggio a Conte : Sono giorni molto caldi in casa Inter che in questa settimana potrebbe realizzare alcune operazioni in uscita visto che il 30 giugno si chiuderà il bilancio. La società nerazzurra vuole realizzare tra i trenta e i quaranta milioni di plusvalenze per avere maggiore libertà di manovra nel prossimo triennio in ottica fair play finanziario. Molto probabili le partenze di alcuni giovani della primavera o di altri elementi che attualmente sono in ...

Inter - Conte scioglie gli ultimi dubbi : Icardi può essere ceduto : L'Inter sta lavorando in vista della prossima stagione per cercare di fare quel salto di qualità mancato soprattutto nell'ultimo anno. L'obiettivo della società nerazzurra è quello di ridurre il gap dalla Juventus, cercando di Interrompere un dominio che in Italia dura inInterrottamente da otto anni. Per farlo il club ha puntato su uno dei migliori allenatori in circolazione: Antonio Conte, che ha firmato un contratto triennale, fino a giugno ...

Alessio al Kilmarnock : 'Conte mi voleva all'Inter - mi ha detto che ero pazzo a non andare' : Il mercato delle panchine della Serie A in questo finale stagione è stato ricco di novità, soprattutto per le società di vertice: Juventus, Roma, Milan ed Inter hanno cambiato la guida tecnica, scegliendo rispettivamente Maurizio Sarri, Paulo Fonseca, Marco Giampaolo e Antonio Conte. Proprio il tecnico salentino, dopo diversi anni, non sarà accompagnato nella sua avventura nella società di Suning dal suo storico vice allenatore, ovvero Angelo ...

Inter - Wanda Nara smentisce le ultime voci : “non ho contattato Conte” : Sono circolate voci nelle ultime ore su una telefonata di Wanda Nara ad Antonio Conte, la moglie ed agente di Mauro Icardi ha deciso di uscire allo scoperto per mettere le cose in chiaro. ”Visto che certa gente continua a filtrare notizie false, ci tengo a chiarire che non ho chiamato nessuno come invece hanno fatto capire. E purtroppo sono tanti a scrivere su questa enorme bugia”, sono le dichiarazioni della showgirl in un ...