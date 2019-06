Windows 10 | come abilitare la schermata di ricerca con angoli arrotondati

Come eseguire programmi Windows su Linux con Wine : Negli ultimi anni abbiamo visto Come sempre più utenti hanno deciso di passare a Linux. Per alcuni, però, potrebbe sorgere il problema di trovare dei software alternativi che prima si utilizzavano sul sistema operativo di leggi di più...

Errore critico menu Start su Windows 10 : come risolvere : Dopo aver acceso il vostro PC Windows, è comparso un messaggio di Errore che non vi permette di fare alcune cose come ad esempio accedere al menu Start oppure avviare dei programmi. Con questa nuova leggi di più...

Come bloccare gli aggiornamenti su Windows 10 : Con l’avvento di Windows 10 una delle operazioni più odiate da tutti è stata completamente automatizzata; stiamo parlando degli aggiornamenti. Nonostante questo sia comodo, gli utenti sono costretti ad effettuare gli aggiornamenti sul proprio dispositivo leggi di più...

Come aggiungere sottotitoli a VLC su Windows 10 : Avete trovato uno dei vostri film preferiti ma purtroppo avete scoperto che è in inglese, quindi state cercando una soluzione per risolvere in quanto non avete molta padronanza della lingua. All’interno di questa nuova guida leggi di più...

Come accedere da amministratore in Windows 10 : Su Windows esistono diverse tipologie di account, partendo da quello Guest fino ad arrivare a quello Administrator. In determinate situazioni, Come quando risulta impossibile accedere al proprio profilo, può risultare utile loggarsi Come amministratore. In leggi di più...

Come avere il meteo sul Desktop in Windows 10 : Avete intenzione di consultare le previsioni del meteo sul Desktop del vostro PC, in modo da non effettuare ogni volta una ricerca online? In questa guida infatti vedremo Come avere il meteo sul Desktop in leggi di più...

Come trasferire file da Android a Windows 10 : Avete intenzione di trasferire i vostri file sul PC senza collegare lo smartphone o il tablet Android con un cavo USB? In questa guida infatti vedremo cosa fare per poter trasferire file da Android a leggi di più...

Come attivare il tema scuro in Windows 10 : Windows 10 mette a disposizione dei suoi utenti due diverse tipologie grafiche: il tema scuro, che tinge di scuro il sistema operativo e tutte le applicazioni in modo da rendere meno stressante per gli occhi leggi di più...

Come non far andare in standby Windows : Preferite che il vostro PC non vada mai in standby, così da evitare eventualmente di cliccare sul tasto di accensione e aspettare che il computer si riprenda? In questa guida infatti vedremo Come non far leggi di più...

Come bloccare l’aggiornamento dei driver in Windows 10 : L’aggiornamento dei driver è una pratica abbastanza frequente e comune sulla quasi totalità dei sistemi operativi. Nonostante sia importante mantenere i propri driver aggiornati, spesso ci sono aggiornamenti che possono danneggiare o rallentare eccessivamente il leggi di più...

Come mostrare/nascondere la barra delle applicazioni su più schermi in Windows 10 : Windows 10 implementa una funzionalità molto interessante che consente di scegliere se visualizzare o meno la barra delle applicazioni su schermi esterni oppure se mostrare o nascondere pulsanti delle app, sempre sulla barra delle applicazioni, leggi di più...

Come cambiare dimensione delle icone nella barra applicazioni in Windows 10 : Windows 10 offre la possibilità di personalizzare la barra applicazioni scegliendo tra icone piccole o icone grandi, ma se non siete convinti del risultato ottenuto è possibile seguire un altro metodo. In questa guida infatti leggi di più...

Come mostrare barra applicazioni a schermo intero su Windows 10 : Questa guida è dedicata a tutte quelle persone che vogliono continuare a vedere la barra delle applicazioni anche quando lavorano a tutto schermo. Premessa Nel momento in cui si imposta la visualizzazione a schermo intero di leggi di più...

Come cambiare nome utente in Windows 10 : Durante la configurazione iniziale del vostro nuovo PC Windows, vi siete accorti di aver inserito delle credenziali errate e per questo ora cercate una guida che vi spieghi nello specifico Come cambiare nome utente in leggi di più...