Rai | blackout spegne i primi 3 canali per un’ora e mezza | ecco cosa è successo

Un blackout ha spento per un'ora e mezza circa i tre canali Rai, che hanno mandato in onda solo uno schermo nero. È successo poco dopo la mezzanotte di oggi: a quanto apprende l'Adnkronos, il problema ha riguardato le trasmissioni di Rai1, Rai2 e Rai3. L'interruzione è durata oltre un'ora e trenta minuti e sarebbe stata provocata da un guasto tecnico al Mux 1 di Monte Mario. La gestione tecnica dei ponti di trasmissione è di competenza di Rai Way. Non è la prima volta che un guasto tecnico interrompe le trasmissioni: già nel 2017 era accaduto un episodio simile, quella volta però durò solo 10 minuti.

