Nasce a Torino l’Educational Lab

Chirurgia - ricostruzione del volto : Nasce a Torino un laboratorio 3D per sperimentare nuovi metodi di intervento : Dal virtuale 3D alla sala operatoria. Nel reparto di Chirurgia Maxillofacciale universitaria della Città della Salute di Torino nasce un laboratorio in 3D di chirurghi ed ingegneri per sperimentare nuove metodiche di intervento per ricostruire il volto dei pazienti nei casi più complessi con l’ausilio delle tecnologie 3D. Protagonisti dell’innovazione sono i chirurghi della Chirurgia Maxillofacciale (diretta dal professor Guglielmo Ramieri) e ...

Nasce a Torino il primo centro di simulazione medica avanzata per la didattica universitaria : Lunedì 17 giugno è stato inaugurato, in presenza delle massime Autorità Accademiche, Sanitarie e Cittadine, il primo centro di simulazione medica avanzata, presso la ex Palazzina Odontoiatria, sede della Scuola di Medicina, della Città della Salute e dell’Università di Torino. Il centro, realizzato con il contributo della Compagnia San Paolo, è collocato in uno spazio di circa 200mq ed è dotato dei più aggiornati high fidelity ...

Torino - incinta viene investita da auto pirata : grave la bimba fatta Nascere d'urgenza : Il parto era stato fissato per il 4 giugno e, in attesa di diventare mamma, Elena, la protagonista di questa vicenda contava con trepidazione i giorni che la separavano dal lieto evento. Invece, ieri la 19enne incinta è stata soccorsa, portata in ospedale e costretta a un parto d'urgenza perché un'auto pirata l'ha investita mentre attraversava regolarmente la strada sulle strisce pedonali a Orbassano, comune in provincia di Torino. Portata al ...

Basket : c’è futuro per Torino - Nasce la Reale Mutua che giocherà in Serie A2 con il titolo sportivo di Cagliari : In qualche modo, il Basket a Torino, dopo le sciagure dell’Auxilium, sembra salvo. A fornire la scialuppa di salvataggio al capoluogo piemontese ci pensa, oltre al progetto Una Mole di Basket, Stefano Sardara, già presidente della Dinamo Sassari e anche della sua società satellite in Serie A2, l’Academy, che fa base a Cagliari e che ha giocato la stagione 2017-2018 nel girone Ovest e la successiva a Est. E’ proprio ...