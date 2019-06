MotoGP | GP Olanda 2019 | Andrea Dovizioso | “Dobbiamo restare concentrati” Danilo

Valentino Rossi MotoGP - GP Olanda 2019 : “Positivi i test a Barcellona - siamo pronti per Assen e Sachsenring” : C’è ottimismo in casa Yamaha in vista del Gran Premio d’Olanda 2019, ottava tappa del Mondiale MotoGP in programma dal 28 al 30 giugno sulla pista di Assen. Valentino Rossi, primatista assoluto in MotoGP con otto vittorie nell’Università del Motociclismo (dieci primi posti totali incluse le categorie minori), si presenta al weekend di Assen con ottimismo e con grande determinazione dopo lo sfortunato k.o. di Barcellona. Il ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : Marc Marquez già in fuga - ma la Ducati è competitiva. Mondiale ancora aperto : E’ tempo di MotoMondiale, è tempo di Università del Motociclismo. Nel prossimo weekend sarà di scena l’appuntamento di Assen (Olanda) e su uno dei tracciati che hanno scritto la storia la MotoGP si esibirà per l’ottavo appuntamento iridato. Dove eravamo rimasti? L’immagine più significativa è quella del crash in curva 10 del GP di Catalogna con Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, Maverick Vinales e Valentino Rossi gambe ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : i precedenti di Andrea Dovizioso ad Assen. L’obiettivo è sfatare il tabù della vittoria : Con la perfetta cadenza bisettimanale che caratterizza questo Motomondiale 2019, a dieci giorni di distanza dalla Catalogna il circus si prepara per riaccendere i motori verso un altro appuntamento storico e attesissimo da piloti e tifosi come quello del GP di Olanda, che come di consueto si correrà sul tracciato della Drenthe di Assen. Tradizionalmente per quasi settant’anni la corsa è stata disputata qui il sabato per via di radicati ...

MotoGP – Marquez - le difficoltà del circuito di Assen e la voglia di tornare in moto : “in Olanda splendida battaglie” : Marquez ad Assen per far bene: le sensazioni dello spagnolo alla vigilia del Gp d’Olanda E’ tutto pronto ad Assen per un nuovo weekend di gara di motoGp: dopo una settimana di relax a seguito del Gp di Catalunya, i piloti sono pronti a sfidarsi al Gp d’Olanda. La gara olandese si prospetta emozionante, con tanti piloti motivati a far bene: in primis Vinales, Rossi e Dovizioso sicuramente cercheranno di andare a caccia del ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : i precedenti di Valentino Rossi ad Assen. Dieci successi conditi da alcuni duelli indimenticabili : L’ottavo weekend di gara dell’anno è sempre più vicino per il Motomondiale, che fa tappa dal 28 al 30 giungo nella meravigliosa pista di Assen per il Gran Premio d’Olanda 2019. Il circuito olandese viene da sempre considerato l’Università del Motocislismo per le caratteristiche di un tracciato molto veloce ma allo stesso tempo abbastanza tortuoso ed impegnativo, in cui il pilota può davvero fare la differenza. Assen è ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : Valentino Rossi sogna il colpaccio sulla pista preferita di Assen : Due anni esatti. Da tanto si protrae il digiuno di Valentino Rossi in MotoGP. Un digiuno che ha dell’incredibile se si pensa alla carriera del nove volte campione del mondo, ma la crisi nera della Yamaha non ha certo reso la vita semplice al pilota di Tavullia negli ultimi anni. Bisogna tornare al Gran Premio d’Olanda 2017, infatti, per ritrovare il numero 46 sul gradino più alto del podio, al termine di una gara spettacolare nella ...

MotoGP – Tutto pronto per la gara di Assen : PROGRAMMA e DIRETTE TV del Gp d’Olanda - anche in chiaro : La MotoGp si sposta ad Assen: PROGRAMMA e orari tv del Gp d’Olanda 2019 E’ Tutto pronto per una nuova settimana all’insegna dei motori. Se ieri il Gp di Francia di Formula 1 non ha regalato emozioni speciali sul circuito di Le Castellet, il prossimo weekend si prospetta ricco di spettacolo. In pista scenderanno sia i piloti delle quattro ruote che quelli della MotoGp, per un’ultima domenica di giugno di fuoco. La ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo del fine settimana : Dopo aver messo in archivio il fine settimana del Gran Premio di Catalogna, per il Motomondiale 2019 è già tempo di pensare alla prossima tappa della stagione, l’ottava del calendario. Il Circus, infatti, passa alla Università della moto, ovvero il circuito di Assen, per il Gran Premio di Olanda, una delle tappe più attese da tutti i piloti dato che si corre su una pista magica e di fronte ad un pubblico straordinario. Si annuncia grande ...