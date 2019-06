Isola dei Famosi 2020 | Lucas Peracchi concorrente? | Sarei uno dei pochi che non

Si muove la maxi frana del Ruinon dopo il maltempo dei giorni scorsi : strada chiusa - Valfurva semi-Isolata : Il maxi-dissesto del Ruinon, dopo la recente ondata di maltempo, caratterizzata da violenti acquazzoni, ha dato chiari segni di risveglio. E la frana, dal 2006 costantemente monitorata in tempo reale con sofisticate apparecchiature dai tecnici di Arpa Lombardia, ha fornito alle “sentinelle” regionali dati preoccupanti, al punto da spingere oggi il sindaco di Valfurva (Sondrio), Angelo Cacciotto, a sospendere anche le due finestre di ...

Giorgio Armani il re indiscusso di Pantelleria - da sempre Isola dei Vip : Se Panarea è l’isola dei vip che cercano visibilità, Pantelleria è l’isola dei vip che non vogliono farsi riconoscere e che vogliono trascorrere una vacanza tranquilla e libera dal peso dei fan. Sono già tantissimi le «very important persons» che hanno fatto visita all’isola del vento. Politici, statisti, economisti, cantanti, attori e artisti, tutti attratti dalle sue bellezze. Marco Tardelli, Isabella Ferrari, Alessandro Ferri, ...

Isola dei famosi infortunio per Fabio Colloricchio : Un’ incidente ha rischiato di mettere ko Fabio Colloricchio. L’ex tronista di Uomini e Donne, che in queste settimane sta partecipando all’edizione spagnola dell’Isola dei famosi, ha infatti riportato un brutto infortunio durante una prova. Durante una prova-ricompensa in diretta di “Supervivientes”, Fabio Colloricchio stava cercando di far ruotare una grossa ruota di legno lungo la spiaggia, insieme ad altri concorrenti. ...

Fabio Colloricchio - incidente sull’Isola dei Famosi : l’ex tronista travolto da un’enorme ruota : Brutto incidente sull’Isola dei Famosi per Fabio Colloricchio. L’ex tronista di Uomini e Donne sta partecipando all’edizione spagnola del popolare reality, Supervivientes e l’infortunio è avvenuto mentre stava cercando di superare una prova-ricompensa in diretta. Assieme ad altri naufraghi, Colloricchio stava tentando di far scorrere un’enorme ruota di legno lungo la spiaggia: ad un certo punto del percorso però, i ...

Simona Ventura : A L’Isola dei famosi hanno tentato di farmi del male : Simona Ventura torna a parlare della sua esperienza a L'Isola dei famosi e rivela di non aver mai più guardato il programma dopo la sua partecipazione come concorrente. Dichiarazioni al vetriolo quelle di Simona Ventura riguardo L’Isola dei famosi, reality show che ha condotto per otto edizioni su Rai 2 e al quale ha partecipato come concorrente nel 2016.-- Ma del programma la Ventura continua a non avere un ottimo ricordo e, ...

Simona Ventura fa una confessione sull'Isola dei Famosi : 'Hanno tentato di farmi del male' : Simona Ventura è tornata a confessarsi in televisione, e lo ha fatto rilasciando una lunga intervista al programma di Raitre, "La mia passione", durante il quale ha parlato della sua carriera tra Rai e Mediaset e anche della sua esperienza all'Isola dei Famosi nelle vesti di concorrente. Come ben saprete, infatti, un paio di anni fa la conduttrice decise di rimettersi in gioco e di farlo accettando la proposta Mediaset di diventare una delle ...

Simona Ventura : «Quando ho smesso di guardare l’Isola dei Famosi» : Simona VenturaSimona Ventura in 20 lookRipercorrere i successi più sfolgoranti della sua carriera a Simona Ventura riempie d’orgoglio. La gamba che sollevò con destrezza al primo provino, l’esordio alla Domenica Sportiva con quel tailleur color arancio, il passaggio a Mediaset fra le file di programmi come Mai dire Gol e Le Iene e, soprattutto, il ritorno in Rai e la consacrazione con format come Quelli che il calcio, X Factor, Music ...

Simona Ventura : "L'Isola dei Famosi? Mai più guardata - odio viscerale nei miei confronti - hanno tentato di farmi del male" (video) : Simona Ventura è la protagonista della terza puntata de 'La mia passione', il programma condotto da Marco Marra, in onda, stasera, sabato 22 giugno alle 20.30 su Rai3. La conduttrice si racconterà, a cuore aperto, partendo dai suoi esordi a Miss Muretto nel 1985 alla sua passione per lo sport e per il calcio. Agli inizi degli anni Novanta, la presentatrice mette in atto la sua escalation per il successo: da La domenica sportiva a Mai dire Gol ...

Il blackout che lo scorso mese fermò la circolazione dei treni in un’Isola del Giappone fu causato da una lumaca : Il blackout che lo scorso mese causò problemi alla circolazione dei treni sull’isola di Kyushu, in Giappone, fu causato da una lumaca. I funzionari del servizio ferroviario Giapponese, ha scritto BBC, hanno detto che l’interruzione fu provocata a una lumaca

Viaggio in Indonesia - terra dei vulcani : l’Isola di Bali vista dallo Spazio [FOTO] : La missione Copernicus Sentinel-2 ci porta sopra l’isola di Bali, che costituisce una delle 34 province dell’Indonesia. L’Indonesia ha più vulcani di qualsiasi altro Paese al mondo, a causa della sua posizione sull’Anello di Fuoco del Pacifico. Le isole di Java, Lombok, Sumbawa e Bali sorgono su una zona di subduzione dove la placca indo-australiana scorre sotto quella euro-asiatica, determinando frequente attività ...

Alessia Marcuzzi supera le polemiche e torna all’Isola dei Famosi : Alessia Marcuzzi supera le polemiche e, dopo il caso Fogli e gli ascolti bassi, torna al timone dell’Isola dei Famosi. L’ultima edizione del reality è stata senza dubbio una delle più discusse e difficili da condurre. La showgirl si è trovata al centro di uno scandalo causato dal videomessaggio, trasmesso in diretta tv, in cui Corona si prendeva gioco di Riccardo Fogli parlando del presunto tradimento della moglie.-- Un episodio ...

Alessia Marcuzzi ancora alla guida dell’Isola dei Famosi? Lo spiffero : Alessia Marcuzzi, l’indiscrezione non ha dubbi: il futuro dell’Isola dei Famosi e della conduttrice Alessia Marcuzzi e L’Isola dei Famosi, il matrimonio ‘s’ha ancora da fare’. Per la conduttrice romana sarebbero le seste ‘nozze’ con il reality dei naufraghi. A lanciare la news è stato DavideMaggio.it che rivela che anche la prossima stagione il reality […] L'articolo Alessia Marcuzzi ancora ...

Mediaset - Alessia Marcuzzi confermatissima : non solo Isola dei famosi - le voci sul prossimo anno : C'è una regina a Mediaset e risponde al nome di Alessia Marcuzzi. I palinsesti per la prossima stagione non sono ancora stati definiti, ma davidemaggio.it rivela che la Marcuzzi sarà ancora la conduttrice dell'Isola dei famosi. Insomma, avrà ancora a che fare con i naufraghi in Honduras, per il sest

BOOM! Alessia Marcuzzi verso la riconferma all’Isola dei Famosi 2020 e a Le Iene : Alessia Marcuzzi Il matrimonio tra Alessia Marcuzzi e l’Isola dei Famosi continua. I palinsesti Mediaset per la stagione tv 2019/2020 non sono ancora definiti, figuriamoci se definitivi, ma a quanto ci risulta la conduttrice romana avrà ancora a che fare con i naufraghi in Honduras. Per il sesto anno consecutivo, dunque, Alessia condurrà su Canale 5 l’Isola. E non era affatto cosa scontata, anzi. Se nel 2018 lo scandalo del ...