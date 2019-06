Il caffè fa dimagrire | nuova arma contro obesità e diabete | una tazza ‘brucia’ i grassi

scienze.fanpage

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Unadiè in grado di stimolare il 'grasso bruno' che è il grasso 'buono' grazie al quale possiamo bruciare le calorie in eccesso, di fatto perdendo peso. Vediamo insieme come gli scienziati siano arrivati a questa conclusione, come ilfacciae quali effetti ha su

sputnik_italia : Il caffè aiuta davvero a dimagrire? - leggoit : Bere #caffè fa dimagrire: «Aiuta il corpo a bruciare calorie» - BlitzQuotidiano : Dimagrire grazie al caffè: scoperta una sostanza che aiuta a bruciare i grassi -