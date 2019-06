È ufficiale | dal 15 luglio vietato fumare in spiaggia I luoghi interdetti

ufficiale - Di Biagio si dimette dall’Under 21 : «Non sarò più l’allenatore dell’Under 21». Lo ha detto Luigi Di Biagio, nella conferenza stampa post Europei, dopo l’eliminazione dell’Italia. «Abbiamo fatto un ottimo lavoro – ha detto – abbiamo fatto crescere tanti ragazzi, siamo stati competitivi contro squadre forti, tanti ragazzi sono andati in Nazionale maggiore. Il risultato non è positivo, ma non è […] L'articolo Ufficiale, Di Biagio si dimette ...

Atalanta - ufficiale l’arrivo di Luis Muriel : il colombiano arriva a titolo definito dal Siviglia : Il club nerazzurro ha ufficializzato l’ingaggio di Luis Muriel, che indosserà la maglia numero 9 Luis Muriel è un nuovo giocatore dell’Atalanta, il colombiano arriva a titolo definitivo dal Siviglia, che lo scorso anno lo aveva dato in prestito alla Fiorentina. Questa la nota della società di Percassi: ‘Atalanta B.C. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Siviglia il calciatore Luis Muriel. Il calciatore è ...

Inter - ufficiale : riscattato Politano dal Sassuolo : “FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano dal U.S. Sassuolo”. E’ questo il comunicato ufficiale dell’Inter pubblicato sul sito ufficiale negli ultimi minuti, importante colpo del club nerazzurro, Politano infatti nella scorsa stagione è stato uno dei più positivi, Conte punta tantissimo ...

Calciomercato Bologna - ufficiale : riscattato Orsolini dalla Juventus : Calciomercato Bologna – E’ arrivata anche l’ufficialità: Riccardo Orsolini è stato riscattato dalla squadra emiliana. Il club bianconero manterrà un’opzione di riacquisto sul calciatore, fissato intorno ai 22,5 milioni e nell’ambito della cessione dell’azzurrino approderà a Torino il difensore Hamza El Kaouakibi, di rientro a Casteldebole dal prestito alla Pistoiese e che andrà a rinforzare la squadra ...

Dall’Olanda : nessuna offerta ufficiale del Napoli per Lozano : Secondo quanto riferisce il portale ED, molto vicino alle vicende di Eindhoven, al momento non ci sarebbe stata nessuna proposta o contatto tra il Napoli ed il PSV. Nei giorni scorsi era circolata la notizia di un’offerta di De Laurentiis per il calciatore messicano. Si parlava di 40 milioni più una serie di bonus che avrebbe portato l’offerta a circa 50 milioni. Lozano è indicato come il profilo più adatto a soddisfare le richieste di ...

Ettore Messina ad un passo dall’Olimpia Milano : nei prossimi giorni l’annuncio ufficiale : Ettore Messina torna in Italia: l’allenatore avrebbe già firmato il contratto con l’Olimpia Milano! Martedì la presentazione? Questa mattina l’Olimpia Milano ha annunciato la rescissione del contratto di Simone Pianigiani, che dunque non sarà più l’allenatore della squadra di basket milanese. La squadra di Armani sembra già avere le idee chiare sull’uomo al quale dare la gestione della panchina, e non solo. ...

ufficiale Un Passo dal Cielo 5 in onda su Rai1 a settembre? Le anticipazioni da Daniele Liotti : Che fine ha fatto Un Passo dal Cielo 5? Inizialmente previsto per gennaio poi maggio, con le riprese terminate proprio in quei mesi, la fiction sembrava letteralmente sparita dal palinsesto Rai, lasciando i fan nello sconforto più totale. Ora pare che ci sia qualche novità. In un'intervista a Vero, Daniele Liotti ha annunciato che il debutto di Un Passo dal Cielo 5 è previsto per settembre. Oltre a questo, l'attore ha anticipato diverse ...

Real Madrid - colpo in attacco per i blancos : ufficiale l’ingaggio di Jovic dall’Eintracht Francoforte : Il club di Florentino Perez ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante serbo, che ha firmato un contratto quinquennale L’Eintracht Francoforte ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Luka Jovic, che si trasferisce al Real Madrid. L’attaccante serbo ha firmato un contratto quinquennale, come riporta il sito della società tedesca. Giunto all’Eintracht nel 2017 in prestito dal Benfica, Jovic ha ...

OnePlus 7 è in pre-ordine su Amazon a partire da oggi - dal 4 giugno sarà disponibile sullo store ufficiale : OnePlus 7 è in pre-ordine su Amazon a partire da oggi, mentre la disponibilità sullo store ufficiale dal 4 giugno è stata confermata. L'articolo OnePlus 7 è in pre-ordine su Amazon a partire da oggi, dal 4 giugno sarà disponibile sullo store ufficiale proviene da TuttoAndroid.

ufficiale - Leonardo si dimette dal Milan : Leonardo Nascimento de Araujo (Leonardo) ha informato AC Milan della decisione di lasciare il Club al termine della stagione con effetto immediato. AC Milan ha accettato le sue dimissioni. Il Club ringrazia Leonardo per il suo importante contributo al progetto di crescita e gli augura i migliori successi per il prosieguo della sua carriera. Il […] L'articolo Ufficiale, Leonardo si dimette dal Milan è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Nuovo iPod Touch ufficiale dal 28 maggio e prezzo in Italia : ben poca innovazione rispetto al passato : Gli amanti della musica digitale sono avvistati: nuovi iPod Touch Apple sono a disposizione per l'acquisto sull'Apple Store proprio oggi 28 maggio. Una mossa attesa da tempo dall'azienda di Cupertino ma comunque a sorpresa a pochi giorni dall'apertura della conferenza WWDC per gli sviluppatori. Era dal 2015 che Tim Cook e il suo entourage non lanciavano un Nuovo dispositivo della serie, eppure chi si aspettava grossi cambiamenti rispetto al ...

Atletico Madrid - arriva il sostituto di Godin : ufficiale l’approdo di Felipe dal Porto : L’Atletico Madrid si è dovuto privare di uno dei suoi uomini chiave, Diego Godin, che dalla prossima stagione vestirà la maglia dell’Inter. Ma i colchoneros si sono subito cautelati acquistando il suo sostituto: si tratta di Felipe Augusto de Almeida Monteiro, meglio conosciuto come Felipe. E’ il Porto, squadra in cui ha militato finora, a comunicarne ufficialmente la cessione. Il 30enne difensore brasiliano passa in ...

Impattato anche Honor 20 Pro dal caso Google e Trump : rimossa la pagina ufficiale in Italia : Ci sono segnali decisamente poco incoraggianti oggi 23 maggio per tutti coloro che sono ansiosi di acquistare un Honor 20 Pro qui in Italia. A meno di due giorni dalla presentazione ufficiale, con cui abbiamo avuto la possibilità di conoscere una volta per tutte la scheda tecnica del nuovo top di gamma Android, occorre prendere atto di una mossa da parte della divisione Italiana che si presta a mille interpretazioni. Soprattutto se consideriamo ...

Nuovo allenatore Juventus - dal sito ufficiale arriva un indizio… : Juventus alla ricerca del profilo giusto per la panchina, l’uomo che sostituirà Massimiliano Allegri potrebbe sbarcare a Torino il 14 giugno La Juventus è a caccia del Nuovo allenatore che dovrà prendere la pesante eredità di Massimiliano Allegri. Diversi i nomi fatti in queste ore per la panchina bianconera, intanto arriva un segnale dal sito ufficiale del club che potrebbe avere un’attinenza con l’arrivo del Nuovo ...