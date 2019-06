Cdm | Ddl per l' assestamento di bilancio verso slittamento a lunedì

Ue - Cdm : Conte - lettera ai 27 stati Ue e Juncker. Dl crescita - accordo positivo. Via libera al ddl Ambiente : Si è svolto in serata il consiglio dei ministri. È stata inviata, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, la lettera del premier Giuseppe Conte indirizzata agli altri 27 Paesi...

Da Cdm ok a ddl “Cantiere ambiente” - 6 - 5 miliardi disponibili : Approvato stasera in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, dopo il via libera all`unanimità della Conferenza delle Regioni, il ddl "Cantiere ambiente" ("Disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio"). Il provvedimento, voluto fortemente dal ministro dell`Ambiente Sergio Costa, realizza gli obiettivi indicati nel Piano per la mitigazione del ...