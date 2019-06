Astral Chain è pensato per essere una trilogia ed il seguito dipenderà dalle vendite del

eurogamer

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Attualmente l'uscita diè programmata per il mese di agosto su Nintendo Switch, ma tuttavia potrebbe nonl'ultimo capitolo in arrivo.Secondo quanto riporta Gematsu, il director Takahisa Taura ha svelato che il gioco è stato sviluppato come una, quindi potrebbero arrivare in futuro due sequel.Taura durante un'intervista ha dichiarato che per adesso non sono intenzionati a pubblicare ulteriori DLC post lancio. Tuttavia, essendocome una, ciò che arriverà sul mercato mondiale sarà solo la prima parte.Leggi altro...

