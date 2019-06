Smartphone fascia media | i migliori da comprare

Smartphone di fascia alta : Apple bocciata - promossi Samsung e OnePlus : Apple sprofonda. Samsung e OnePlus brindano e Huawei butta giù l'ultimo sorso di spumante prima di affrontare tempi grigi. Continua la crisi degli smartphone di fascia alta: nel primo trimestre 2019, le vendite sono calate dell'8% rispetto allo stesso periodo del 2018. Ma c'è chi si dispera e chi gioisce. Lo afferma un'analisi di Counterpoint Research. È vero che il mercato degli smartphone è stagionale e risente anche del calendario delle ...

Xiaomi Mi 9T - lo Smartphone di fascia media che punta sullo schermo e sul prezzo : L’atteso smartphone di fascia media Xiaomi Mi 9T è ufficialmente in vendita da oggi in Italia con prezzi a partire da 329 euro. Lo abbiamo provato per capire se valga la pena metterlo nella lista dei desideri, e la risposta è affermativa, alla luce del rapporto favorevole fra prezzo e dotazione. Le versioni in commercio sono due: quella da 6 Gigabyte di RAM e 64 Gigabyte di spazio di archiviazione interno, che costa 329 euro, e quella da ...

fascia premium o fascia media? Se non siete dei gamer incalliti, la fascia media attuale offre il miglior rapporto qualità prezzo.

Pochi istanti fa HTC ha annunciato a Taiwan due nuovi smartphone Android di fascia media che rispondono ai nomi di U19e e Desire 19+.

Dopo diverse indiscrezioni anche per Meizu 16Xs è arrivato il momento del lancio ufficiale. Scopriamo insieme le sue caratteristiche principali

OPPO K3 sarà messo in vendita il primo giugno in Cina a partire da 208 euro circa: per questa cifra ci si potrà portare a casa la versione 6-64 GB con Schermo AMOLED, Snapdragon 710 e batteria da 3765 mAh con ricarica rapida VOOC 3.0.

Sony Xperia Ace è un nuovo smartphone compatto di Sony con Snapdragon 630, Schermo da 5 pollici FullHD+ e certificazione IP65/IP68.

Oppo Reno è lo Smartphone di fascia media dal design originale - ma è costoso : Chi è alla ricerca di uno smartphone di fascia media dal design originale, che offre prestazioni, autonomia e foto di buon livello, può mettere nella lista dei desideri l’Oppo Reno. Le criticità che abbiamo rilevato nella prova completa sono poche, a parte il prezzo. La quotazione di listino è fissata infatti a 499 euro, una cifra importante per un marchio che nel Vecchio Continente non è particolarmente famoso, nonostante si contenda la ...

OPPO K3 : uno Smartphone di fascia media con schermo da ben 6 - 5 pollici : Arrivano le prime indiscrezioni sul nuovo cellulare di fascia media di OPPO, dall’ampio display e con camera anteriore a...

Secondo Huawei i primi Smartphone 5G di fascia media arriveranno nel 2020 : I primi smartphone 5G hanno fatto il loro esordio sul mercato europeo ma per vedere un telefono di fascia media bisognerà avere ancora pazienza L'articolo Secondo Huawei i primi smartphone 5G di fascia media arriveranno nel 2020 proviene da TuttoAndroid.

Dal database dell'FCC (l'ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni) arrivano interessanti informazioni relative a Nokia Wasp

Smartphone - Google presenta Pixel 3a e va all'attacco della fascia media : Google alza ufficialmente il sipario sui nuovi Pixel 3a e 3a XL. L'azienda di Mountain View ha sfruttato la vetrina della Conferenza d'apertura della I/O 2019, l'evento durante il quale vengono ...

Google svela Pixel 3a - il suo primo Smartphone di fascia media : Google svela il Pixel 3a, uno smartphone che segna l'esordio della compagnia nella fascia media del mercato. Presentato durante la Google I/O, la conferenza annuale degli sviluppatori che ha preso il via stasera a Mountain View, in California, il telefono è il fratello minore...

Honor 20 Lite - lo Smartphone di fascia media maneggevole e veloce - dal design un po’ anonimo : Honor 20 Lite è uno smartphone di fascia media che punta tutto su display, autonomia e prestazioni per far fronte alla concorrenza. Offre una buona esperienza utente a un prezzo competitivo, ma il design è poco originale e un’attenzione maggiore alle performance fotografiche (soprattutto in notturna) avrebbe dato un valore aggiunto al prodotto. In linea generale si tratta di un dispositivo Android che va ad aggiungersi ai tanti già presenti sul ...