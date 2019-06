Prostituta uccisa a Modena | il suo corpo è da un anno e mezzo all' obitorio

repubblica

(Di martedì 25 giugno 2019) Libera e l'associazione Papa Giovanni XXIII promuovono una colletta per dare degna sepoltura ad Arietta Mata, la giovane assassinata nel gennaio del 2018

