Gravina in Puglia: 15enne precipita in un burrone, salvo dopo un volo di 20 metri (Di martedì 25 giugno 2019) Si è fortunatamente conclusa con un lieto fine la disavventura di Francesco, un ragazzo di quindici anni caduto da un muretto di protezione mentre si trovava con alcuni amici a Gravina in Puglia (Bari). Il giovane, nonostante un volo di una ventina di metri, non ha riportato ferite gravi. Il Comune: "Miracolo di San Giovanni".

Un ragazzo di quindici anni è stato salvato ieri dai Vigili del Fuoco a Gravina in Puglia, nella provincia di Bari, dopo essere precipitato nella gravina dopo un volo di circa venti metri. Fortunatamente per l’adolescente, Francesco, la caduta è stata frenata dalla fitta vegetazione e da un albero e così è stato possibile evitare gravi conseguenze. Il quindicenne, infatti, è stato recuperato e sta bene. Il ragazzo, a quanto ricostruito, era insieme agli amici nella zona di San Michele delle Grotte quando all'improvviso c'è stata la caduta: probabilmente l’incidente è avvenuto mentre il giovane si sporgeva da un muretto per recuperare un telefono cellulare. A dare l’allarme sono stati gli stessi amici del quindicenne e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che si sono calati per recuperare il ragazzo e hanno sorvolato la zona con un elicottero per le ricerche, e a supporto la Polizia locale e il 118.