Governo | doppio vertice serale | prima il dossier Autonomie | poi l’ipotesi di revoca delle

(Di martedì 25 giugno 2019)ilAutonomia, poi l’ipotesi diconcessioni ad Autostrade dopo il crollo del Ponte Morandi. Primo appuntamento convocato alle 19, il secondo a seguire: è questo il timing dei due vertici diche hanno come ordine del giorno tematiche assai care rispettivamente alla Lega e al Movimento 5 Stelle. Ma mentre il summit sulla questioneè solo un approccio in vista dell’arrivo del provvedimento in consiglio dei ministri, la questione dei rapporti tra lo Stato e Autostrade entra nel vivo. La vicenda, del resto, arriva in un momento assai delicato, visto che la società controllata da Atlantia dei Benetton è coinvolta in diversie di recente anche in una ipotesi di ingresso in Alitalia. Sul tavolo deldi stasera ci sarà proprio il destino della procedura per ladella concessione dopo il crollo del Ponte Morandi. Al ...

