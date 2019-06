Google testa il salvataggio “offline” di pdf e altri file sul cloud

Google il testa il salvataggio “offline” di pdf e altri file sul cloud : Google Drive testa la modalità offline per i file esterni a Google (Immagine: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Google Drive, che dal 2016 ha introdotto la modalità offline per Documenti, Presentazioni e Fogli di lavoro, per consentire ai suoi utenti di accedere a tali file anche in assenza di una connessione internet, sta testando la medesima funzionalità per salvare i file pdf, le immagini, i file di Office e di altre ...

Google Opinion Rewards testa negli USA una scansione migliorata degli scontrini : Google Opinion Rewards, l'app che premia gli utenti attraverso brevi sondaggi, introduce negli USA una nuova fuzione per la gestione degli scontrini. L'articolo Google Opinion Rewards testa negli USA una scansione migliorata degli scontrini proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome testa una barra inferiore più grande ed esplicativa : Google sta testando, al momento solo su Chrome Canary, una barra inferiore più esaustiva, con le etichette al di sotto dei pulsanti. L'articolo Google Chrome testa una barra inferiore più grande ed esplicativa proviene da TuttoAndroid.

Google testa nuove icone per la versione Web desktop del motore di ricerca : Un altro test A/B ristretto ad una piccola cerchia di utenti prevede l'aggiunta di un nuovo pulsante "Cerca" al motore di ricerca di Google. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google testa nuove icone per la versione Web desktop del motore di ricerca proviene da TuttoAndroid.

Google Immagini testa un nuovo layout per le anteprime (abbastanza più efficiente) : Non sorprende più il fatto che di tanto in tanto Google modifichi qualcosa da remoto all'interno dei suoi innumerevoli servizi L'articolo Google Immagini testa un nuovo layout per le anteprime (abbastanza più efficiente) proviene da TuttoAndroid.

Google sta testando le Mini-app nella Ricerca Google e in Google Assistant : Durante il keynote che ha dato il via al Google I/O 2019, l'azienda di Mountain View ha presentato una serie di miglioramenti relativi alla Ricerca Google sui dispositivi mobili. Le Mini-app, esperienze interattive simili alle app, aiutano gli utenti a trovare le informazioni che stanno cercando più rapidamente presentandosi nella Ricerca e a Google Assistant e vengono visualizzate su query che includono il nome del fornitore dell'app e ...

Google testa nella sua app ufficiale i consigli per le ricerche : Tra le varie feature che in questo periodo sono in fase di prova pare che ci siano anche i suggerimenti per le ricerche nell'app Google. Ecco cosa sappiamo L'articolo Google testa nella sua app ufficiale i consigli per le ricerche proviene da TuttoAndroid.

Google testa nuove pubblicità su YouTube e si prepara a lanciare una piattaforma per lo shopping : Google sta valutando nuove opzioni per aumentare i profitti e tra di esse vi è anche quella che prevede un link commerciale nascosto sotto i video di YouTube L'articolo Google testa nuove pubblicità su YouTube e si prepara a lanciare una piattaforma per lo shopping proviene da TuttoAndroid.

Google Maps testa una sezione dedicata alle foto dei migliori piatti dei ristoranti scattate dagli utenti : Google Maps sta testando la sezione piatti Popolari con le foto ai migliori piatti dei ristoranti scattate dagli utenti. L'articolo Google Maps testa una sezione dedicata alle foto dei migliori piatti dei ristoranti scattate dagli utenti proviene da TuttoAndroid.