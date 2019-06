Cristiano Malgioglio : Pamela Prati ha fatto una brutta figura

(Di martedì 25 giugno 2019)durante un’intervista fatta all’Adnkronos, ecco cosa ha detto su:”haunadi m…!, da allora non l’ho più risentita, avrebbe avuto più successo se avesse detto: ‘Mi sposo’, era molto più credibile”. Al contrario un mese fa alla stessa agenzia il cantante era sembrato molto più sincero nei confronti dell’amica showgirl:”Anche a me ha mentito, avrei potuto aiutarla e questo mi dispiace perché sono un uomo molto sensibile.ha sbagliato, ha preso in giro in telespettatori e deve chiedere scusa, ma non me la sento di condannarla.”Oggi la pensa diversamente: “Se avesse detto che sposava con me avrebbe avuto tutte le copertine senza fare laccia che hae poi che cosa gli ha portato tutto questo? Soltanto dolore. L’amore virtuale non esiste; che senso ha avuto questa storia che ha riempito tutte le pagine dei giornali? Io non l’avrei neanche presa in considerazione.è stato interpellato anche dall’esclusione di Caterina Balivo da madrina del” G…y Pride di Milano”: “Mi dispiace che Caterina non sarà più la madrina al g…y Pride di Milano perché è una mia cara amica. Secondo me hauna battuta, ma non voleva offendere però bisogna fare sempre attenzione e misurare le parole. A me personalmente, ad esempio, non mi hanno toccato minimamente ma ad altre persone, magari più sensibili, la battuta non è piaciuta. Quando si parla bisogna stare attenti a come si dicono le cose, in questo periodo cadono i 50 anni del movimento Lgbt che sta facendo una battaglia incredibile contro ogni forma di discriminazione e che ha smosso tutto il mondo, a New York, ad esempio, sarà una star come Madonna a chiudere il g…y pride.