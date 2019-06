Come evolverà il rapporto tra Gibbs e Sloane in NCIS 17 | parla Maria Bello

optimaitalia

(Di martedì 25 giugno 2019) Nelle ultime due stagioni ha rappresentato indubbiamente una ventata di novità per la serie: l'arrivo di Jackin, interpretata da, è stato uno degli innesti più riusciti degli ultimi anni e ha consentito al procedural di inserire energie fresche in un format di lunghissimo corso. Entrata nel cast nel 2017 per interpretare l'agente speciale Jack, ex luogotenente dell'esercito e psicologa forense, l'attrice ha spiegato di essersi fatta convincere ad assumere quel ruolo dalla "posizione di potere e rispetto" attribuita al suo personaggio. E anticipa a DigitalSpy.com che questa parità tra i ruoli diinsiin undi amicizia sempre più solido a partire dalla prossima stagione, in onda dal prossimo 24 settembre su CBS e dal 2020 in Italia. Per l'attrice, è motivo d'orgoglio il fatto di non interpretare una donna che ...

patriziarutigl1 : RT @OptiMagazine: Come evolverà il rapporto tra #Gibbs e #Sloane in #NCIS17, parla #MariaBello #NCIS - OptiMagazine : Come evolverà il rapporto tra #Gibbs e #Sloane in #NCIS17, parla #MariaBello #NCIS - pissmebundy : @paolaoohpaola no vabbè sono senza parole veramente non vedo l'ora di vedere come si evolverà la situazione -