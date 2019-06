Tumore della tiroide | “Non deve essere sottovalutato | l’incidenza è in aumento”

Addio a Grunewald - morta a 32 anni l'atleta simbolo della lotta al Tumore : Era diventata un simbolo per la forza di volontà e la grinta con cui ha affrontato il cancro. Gabe Grunewald, mezzafondista statunitense, si è spenta oggi dopo una lunga battaglia...

Tumore del pancreas : nuova terapia innovativa dimezza la progressione della malattia : Una terapia innovativa migliora per la prima volta la sopravvivenza dei pazienti con Tumore del pancreas metastatico: si tratta di olaparib, e nei pazienti con mutazione dei geni BRCA1 e/o BRCA2 ha ridotto del 47% il rischio di progressione della malattia, rallentandola e in pratica stabilizzandola. A due anni, il 22% dei pazienti trattati con olaparib risulta libero da progressione di malattia (rispetto al 9,6% di quelli trattati con ...

Tumore : non è colpa della sorte - le cause sono nell’ambiente : Non è un caso, non è la sorte, non è il fato, non è la sfortuna. Non sono questi i motivi che portano ad ammalarsi di Tumore. I ricercatori dell’Istituto europeo di oncologia hanno scoperto che quelle «traslocazioni cromosomiche», che sono le alterazioni del Dna più comuni e frequenti nello sviluppo del cancro, rotture della doppia elica del Dna, non sono casuali. sono invece provocate da segnali che arrivano alle cellule dall’ambiente esterno e ...

L’assistenza nascosta e il lavoro a rischio per i malati di Tumore : le altre due facce della malattia : I malati di cancro in Italia sono circa 3.300.000, di cui quasi 700 mila in trattamento. Per loro il Ssn spende circa il 14% della spesa sanitaria complessiva, una quota pari a circa 16 miliardi di euro (dato stimato per il 2018) che comprende tutta la filiera dei servizi sanitari attraversati dal paziente oncologico (di prevenzione, diagnostici, specialistici, ospedalieri e chirurgici, farmaceutici, radioterapici, domiciliari e residenziali). ...

Elena Santarelli - la lettera del figlio Giacomo guarito dal Tumore nel giorno della festa : «Sei una mamma speciale» : Per Elena Santarelli questa domenica è il giorno più bello. E non solo perché oggi si celebra la festa della mamma. Elena è una mamma felice. Giacomo, il primogenito che...