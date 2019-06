Treviso | Zaia | ' solidarietà a sindaco per le minacce ricevute'

Basket : Zaia - Treviso in serie A frutto impegno di un'intera provincia' : Treviso, 18 giu. (AdnKronos) - “Il successo della De’ Longhi è quello di un’intera città, di un’intera provincia, che sette anni fa si è unita per ricostruire il sogno del grande Basket ed oggi ci riesce. I miei complimenti alla squadra, al coach Max Menetti, allo staff tecnico, alla società e al Co

Salute : Zaia - 'record di speranza di vita per Provincia di Treviso' : Treviso, 29 mag. (AdnKronos) - “Far conquistare anni di vita in Salute è un obbiettivo fondamentale per un sistema sanitario moderno che ci tiene ai suoi cittadini. Per questo il risultato ottenuto da Treviso è importantissimo come indicatore di tutto il modello sanitario veneto”. Così il Presidente