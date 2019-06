Smart Speaker | i migliori da acquistare

Gli Smart Speaker hanno fatto il botto a fine 2018 e sono sempre più proiettati nel futuro : Gli smart speaker sono sempre più presenti nelle case degli utenti e hanno visto un importante aumento delle vendite negli ultimi mesi. Diamo uno sguardo a cosa ci riserva il futuro degli assistenti virtuali e vocali, che saranno sempre più avanzati. L'articolo Gli smart speaker hanno fatto il botto a fine 2018 e sono sempre più proiettati nel futuro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia una nuova promo su lampadine Smart e speaker Bluetooth : Xiaomi terrà una vendita flash nelle serate di oggi e domani avente ad oggetto le Xiaomi Mi LED smart Bulb e lo Xiaomi Mi Pocket speaker 2. L'articolo Xiaomi lancia una nuova promo su lampadine smart e speaker Bluetooth proviene da TuttoAndroid.

In futuro gli Smart Speaker potrebbero salvarvi la vita - letteralmente : Gli arresti cardiaci spesso si verificano quando si è in casa e non si ha nessuno a cui chiedere aiuto ma presto questo compito potrebbe essere svolto dagli smart speaker L'articolo In futuro gli smart speaker potrebbero salvarvi la vita, letteralmente proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi annuncia degli speaker - una lavatrice e un traduttore Smart : In occasione della presentazione di Xiaomi Mi Band 4, il produttore cinese ha annunciato numerosi altri prodotti intelligenti. L'articolo Xiaomi annuncia degli speaker, una lavatrice e un traduttore smart proviene da TuttoAndroid.

Amazon ha lanciato un nuovo Smart speaker : (Foto: Amazon) Amazon Echo Show 5 diventa ufficiale sul popolare sito di ecommerce con un prezzo di lancio in grande promozione rispetto a quello ufficiale. Trattasi di uno schermo connesso per il controllo della domotica a casa che può nativamente sfruttare l’assistente vocale Alexa. Qualcosa di simile al più grosso e potente Amazon Echo Show 10 col quale condivide un buona parte della scheda tecnica e funzionalità. Per ora, il colosso di ...

ANKER : Offerte Lampo su Speaker - Caricatore Auto e Bilancia Smart : ANKER è ormai un brand che non ha bisogno di presentazioni ed in questo mese di Maggio ha deciso di fare le cose in grande, preparando degli sconti speciali in determinati giorni del mese. Questi leggi di più...

Smart Speaker : i migliori da acquistare : Con i tantissimi dispositivi che, grazie alla Domotica, entrano nelle nostre case e nella nostra quotidianità, non c’è più limite a quello che possiamo fare perché tutto è connesso ed interconnesso! In questo articolo stavolta vi leggi di più...