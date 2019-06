Distrutta in un incidente l' auto di Google Street View

F1 – Test Barcellona : incidente tremendo per Callum Ilott : Distrutta l’Alfa Romeo del pilota inglese : Nel corso del pomeriggio, il pilota inglese è andato a sbattere violentemente in curva 3, venendo poi trasportato al centro medico per i controlli di routine Il primo incidente della sessione di Test a Barcellona ha visto come protagonista Callum Ilott, andato a sbattere in curva 3 con la sua Alfa Romeo. Il pilota inglese ha perso il controllo della C38, finendo violentemente contro le barriere, causando così lo stop della sessione con ...