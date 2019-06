Bastardo fascista | ti sfondo Paura per l' ex consigliere che denunciò i

ilgiornale

(Di lunedì 24 giugno 2019) Elena Barlozzari Sfiorata aggressione per l'exdi Noli, Enrico Pollero, che si è battuto per intitolare una targa a Giuseppina Ghersi, la bimba uccisa dai partigiani. Lui: "Rifarei tutto" Continua a pagare il prezzo d’aver riportato a galla una storia scomoda, Enrico Pollero, 63 anni, excomunale di Noli, nel Savonese. I suoi guai sono iniziati assieme all’interpellanza che ha fatto da apripista alla realizzazione della targa in memoria di Giuseppina Ghersi, “sfortunata bimba” – si legge sull’epigrafe – finita nelle grinfie di un branco di partigiani senza scrupoli né pietà che, a guerra conclusa, l’hanno rapita, seviziata ed uccisa. Sul tentativo dell’Anpi di osteggiare il progetto, facendosi megafono di folli tesi giustificazioniste, sono stati versati fiumi d’inchiostro e di indignazione. Dopodiché sulla piccola cittadina rivierasca è piombato il ...

