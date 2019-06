Auto | come affittarla con Popmove e guadagnare

Pedaggio Autostradale - come potrebbe cambiare il nuovo sistema tariffario : Automobili sulle autostrade italiane (La Presse – Vince Paolo Gerace) Grandi novità per quanto riguarda le tariffe dei concessionari autostradali. L’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), che in base alle norme introdotte dal decreto Genova regola anche le concessioni in essere, ha infatti deliberato delle modifiche alle attuali convenzioni stipulate con le società che gestiscono i tratti della rete. La finalità di questo intervento ...

Toro Seduto - intervista al rapper : 'Sono Autoironico come Fabri Fibra' : Michele Sanguine in arte Toro Seduto è un rapper su carrozzina, o meglio un cantante di funky e rap, come lui stesso vorrebbe presentarsi al pubblico e a Blasting News, a cui gentilmente ha concesso questa lunga e dettagliata intervista. Ma non solo: oltre infatti ad essere un artista è anche organizzatore e promotore di gare di velocità su carrozzina e pure Striscia la Notizia ha realizzato un servizio su questa iniziativa insolita ma ...

Autodromo di Vallelunga : come vivere “da pilota” questa celebre pista italiana : L’Autodromo di Vallelunga è senza dubbio uno dei più importanti circuiti italiani: situato a Campagnaro di Roma, da poco più di

Bollo Auto - scatta lo sconto (ma non per tutti) : come funziona : La novità adottata dalla Regione Lombardia e consentita dal decreto Crescita del Governo: chi ha un tributo regionale...

Bollo Auto - scatta la 'pace fiscale' (ma non per tutti) : come funziona : La novità adottata dalla Regione Lombardia e consentita dal decreto Crescita del Governo: chi ha un tributo regionale...

Acquisto Auto e intestazione diversa dall’acquirente - come si deve fare : Acquisto auto e intestazione diversa dall’acquirente, come si deve fare Chiediamoci se è possibile e, in caso di risposta affermativa, con quali modalità acquistare un auto ed intestarla a persona diversa da colui che compra effettivamente il veicolo. In effetti nella giungla di norme e regole, non sempre le risposte ai propri quesiti emergono con evidenza. Cerchiamo di seguito di fare un po’ di chiarezza. Se ti interessa saperne di ...

Salone dell’Auto di Torino – Carolina Kostner a disposizione dei fan come brand ambassador di Suzuki : La campionessa azzurra, storica brand ambassador della casa, sarà a disposizione dei fan per una sessione di foto e autografi domani dalle 17 alle 18 nella giornata di apertura dell’evento Suzuki, con le sue tre anime Auto, Moto e Marine, sarà assoluta protagonista del Salone dell’Auto di Torino 2019 in programma da domani nella cornice naturale del Parco Valentino. Lo stand Suzuki sarà una tappa obbligata per i visitatori, che ...

Chicchi di grandine come proiettili - il viaggio in Auto sembra un film horror. E il parabrezza finisce così : Una grandinata epica, con Chicchi di ghiaccio che cadono dal cielo con una violenza inaudita. Il video è stato girato sabato pomeriggio a Romans Sur Isère, in Francia, dal proprietario di una macchina che è uscita decisamente ammaccata dalla tempesta L'articolo Chicchi di grandine come proiettili, il viaggio in auto sembra un film horror. E il parabrezza finisce così proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cilindrata Auto o cavalli : differenza e come si calcola il bollo Auto : Cilindrata auto o cavalli: differenza e come si calcola il bollo auto La Cilindrata di un’auto non va confusa con i cavalli: infatti, non è detto che due vetture con pari Cilindrata abbiano anche la stessa potenza. Cilindrata auto e cavalli motore: la differenza La Cilindrata, espressa in centimetri cubici, indica uno degli aspetti fondamentali di un motore a scoppio: il volume; in pratica, si parla dello spazio disponibile all’interno ...

Estate - bimbi con il mal d’Auto? Ecco come prevenire il disturbo : Estate è sinonimo di vacanze e di viaggi, ad esempio in auto: può accadere che i più piccoli possano avvertire nausea, sudorazione fredda, pallore, tutti sintomi della cinetosi. A causare il disturbo è l’ipersensibilità del centro dell’equilibrio, situato all’interno dell’orecchio: la ripetuta sollecitazione comporta un malessere in forma di mal d’auto, mal di mare, mal d’aereo, mal di treno, generalmente ...

Come sincronizzare file Automaticamente tra PC Linux con Syncthing : Avete bisogno di sincronizzare alcuni file fra due PC Linux e non volete usare un servizio di cloud storage e i relativi piani a pagamento. Per questo state cercando una soluzione veloce e gratuita. All’interno leggi di più...

Contachilometri Auto manomesso : sanzioni e come scoprire la truffa : Contachilometri auto manomesso: sanzioni e come scoprire la truffa Il mercato dell’usato, nel settore automobili, può esser luogo in cui fare buoni affari ed acquistare ad un prezzo conveniente un mezzo in buono stato, ma può anche riservare brutte sorprese. Tra queste, i veicoli con Contachilometri auto manomesso. Vediamo di seguito quali sanzioni scattano e come è preferibile comportarsi in queste situazioni. Se ti interessa ...

Autovelox anche su Google Maps : come attivare le segnalazioni : La visualizzazione degli Autovelox fissi sull'applicazione di mappe è stata resa disponibile anche in Italia. Della novità...

Pace fiscale Bollo Auto fino al 2010 : condono somme non versate - come aderire : Pace fiscale Bollo auto fino al 2010: condono somme non versate, come aderire come per il canone Rai, anche per il Bollo auto arriva la sanatoria per gli importi non pagati tra il 2000 e il 2010 in seguito a una sentenza della Corte di Cassazione. Pace fiscale: stralcio delle cartelle come per il canone Rai Non sono più dovute le somme dovute per il Bollo auto e non riscosse tra il 2000 e il 2010. A dirlo è la Cassazione; il ...