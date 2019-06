Alessandra Amoroso, relax in bikini... Mi prendo una pausa!

(Di lunedì 24 giugno 2019) Dopo dieci anni dedicati alla musica,ha deciso di scendere per un po’ dal palco per concentrarsi sul privato. Intervista da “Il Giornale”, la cantante ha infatti ammesso di volersi prendere una pausa: “Proverò a riposare e a prendermi del tempo per la mia famiglia e me stessa”. Un nuovo capitolo della sua vita, che inaugura con unmozzafiato pubblicato sui social, che rende l’arrivederci un po’ meno doloroso per i suoi fan.“Mi fermerò, però la voglia di esserci nella vita delle persone e della mia big Family c’è sempre”, ha precisato la cantante che da sempre ha un rapporto molto stretto con i fan. “Sono in una fase in cui voglio scoprire nuove cose e trovare un nuovo modo per esprimermi. Non si sa mai magari si ascoltano dei brani e si provano, si cantano…”