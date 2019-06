Roma | alberi killer e parchi sbarrati tra incuria e flop dei controlli

Roma : nuovo piano di piantumazione alberi previsto in ogni municipio : Roma – Da Villa Paganini a viale dei Quattro Venti, da via Andersen a via Appia Nuova, da viale Marx a piazza Bainsizza, parte la nuova operazione di piantumazione arborea che riguardera’, in questa prima fase, una via o un’area verde per ogni municipio di Roma. L’attivita’ e’ iniziata da via Andersen, nel XIV municipio, dove contemporaneamente sono iniziate anche le operazioni di sfalcio. Il 6 maggio e’ ...