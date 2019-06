Allan | «James è un giocatore mondiale Ora Sarri sarà ostro avversario»

ilnapolista

(Di domenica 23 giugno 2019) Intervistato nella zona mista dell’Arena Corinthians dall’inviato di Tuttomercatoweb in Brasile, il centrocampista del Napoli e della Seleçaoha parlato tra le altre cose anche della possibilità di avere come compagno di squadraRodriguez per la prossima stagione Sarebbe felice di avere con leial Napoli? “è un calciatore di qualità. Se arriverà, ne saremo tutti molto contenti a Napoli Qual è stata la sua reazione all’approdo dialla Juve? “Nessuna reazione. È stata una sua scelta e dobbiamo rispettarla. Noi siamo il Napoli e lui oraun n, cercheremo di batterlo”. L'articolo: «è un. Ora» ilNapolista.

