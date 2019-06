agi

(Di venerdì 21 giugno 2019) Niente accordo al Consiglio europeo sulleai vertici delle Ue. I 28 non hanno trovato una maggioranza su un candidato per il pacchetto di nomi che dovrà guidare le istituzionia prossima legislatura, a cominciare dalla presidenza della Commissione europea, e hanno rinviato la decisione ad un vertice straordinario convocato per il 30 giugno. Nel frattempo, ha detto il presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk, le trattative andranno avanti per cercare un accordo che rispecchi la "diversità dell'Unione europea". I governi, per adesso, mettono definitivamente una pietra tombale sull'ipotesi che il prossimo presidente della Commissione possa essere uno degli 'Spitzenkandidaten', ovvero uno dei candidati di punta delle principali forze politiche a Strasburgo, e danno mandato allo stesso Tusk di negoziare un accordo con i gruppi parlamentari. Non c'è una ...

Agenzia_Italia : Nell'affollata corsa per le #nomine Ue manca solo l'Italia - fisco24_info : Nell'affollata corsa per le nomine Ue manca solo l'Italia: Niente accordo al Consiglio europeo sulle nomine ai vert… - matte_giova : RT @goliago: Tondetta?? Bruttina?? Ma che dici Laura??? Sei solo una disagiata come noi, benvenuta nell'affollata famiglia di #chilhavisto! -