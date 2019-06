Coppa America 2019 | orari e programma delle partite di oggi venerdì 21 giugno Come

oasport

(Di venerdì 21 giugno 2019) Nuova serata di gare in Brasile, dove è in corso l’edizionedelladi calcio, con la giornata odierna che vedrà disputarsi solamente un incontro, a partire dall’una di questa notte, quando il Cile di Arturo Vidal cercherà di chiudere il discorso qualificazione, fronteggiando l’Ecuador. SEGUI ECUADOR-CILE SU DAZN, CLICCA QUI PER ATTIVARE IL TUO MESE GRATUITO Tutte le sfide dellasaranno visibili live ed in esclusiva in streaming, sulla piattaforma DAZN, visibile su pc, smartphone, tablet smart tv e altri dispositivi dotati di connessione internet gratuitamente per il primo mese, seguita da un abbonamento di 9,99€. Ildi giornata: VENERDI’ 21Ore 1.00 Ecuador-Cile LAE’ SOLO SU DAZN. CLICCA QUI PER NON PERDERTI NEANCHE UN MINUTO gianni.lombardi@oasport.it Clicca qui per ...

sscnapoli : Coppa America, il Brasile pareggia con il Venezuela nella seconda giornata. #Allan in panchina ????… - acmilan : ?????????? #CopaAmérica It’s Match Day for Zapata and the Cafeteros: ¡Vamos Cristian! ??? Questa notte tocca alla Colomb… - DiMarzio : La #CopaAmerica di Luis #Muriel è già terminata: infortunio con la #Colombia, rottura del legamento collaterale -