Anziano uccide la moglie e poi si suicida | Non abbiamo i soldi per pagare

Lecce - si difende il figlio dell'Anziano assassinato a Collepasso : 'Non volevo ucciderlo' : Non ha cambiato la sua versione davanti ai giudici del Tribunale di Lecce, Vittorio Leo, il 48enne che è accusato dagli inquirenti di aver brutalmente ucciso, lasciandolo morire tra le fiamme, suo padre, l'89enne Antonio Leo. L'omicida ha confessato di aver gettato alcol sull'anziano padre al culmine di un litigio avvenuto in una villetta bifamiliare a Collepasso, piccolo paese della provincia di Lecce, ma secondo la sua versione non sarebbe ...

Lo uccide e poi confessa! Viareggio - colpisce l'Anziano padre e lo soffoca con un cuscino : Dramma familiare a Viareggio (Lucca), dove uno stimato pediatra in pensione, di 79 anni, è stato ucciso dal figlio di 46 anni. Come si legge su L'Arno.it la vittima si chiama Roberto Castellari, e viveva al quarto piano in un appartamento nel quartiere semiperiferico di Varignano. E' stato suo figlio Stefano a chiamare la Polizia, fornendo una prima versione dei fatti. Più tardi ha confessato che, dopo l'ennesima discussione, ha colpito il ...

Baby gang sevizia e uccide di botte un Anziano. «Su Whatsapp i video delle torture» : Un uomo di 66 anni di Manduria, in provincia di Taranto, Antonio Cosimo Stano, sarebbe stato segregato in casa per giorni, seviziato e picchiato fino alla morte: un vero e proprio orrore, finito dopo...

Baby gang sevizia Anziano sino a ucciderlo : 14 indagati. Il video dell'aggressione su WhatsApp : Lo hanno trovato morto, legato a una sedia, in casa. I suoi carnefici lo avrebbero tenuto segregato per giorni, seviziandolo e picchiandolo fino alla morte. Per questo 14 giovanissimi, 12 minorenni e ...

Baby gang sevizia Anziano sino a ucciderlo : 14 indagati. Il video dell'aggressione su WhatsApp : Lo hanno trovato morto, legato a una sedia, in casa. I suoi carnefici lo avrebbero tenuto segregato per giorni, seviziandolo e picchiandolo fino alla morte. Per questo 14 giovanissimi, 12 minorenni e...