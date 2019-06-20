Lazio-Roma | 12 tifosi giallorossi denunciati e sottoposti a Daspo

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Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LA PRENESTINA E L’APPIA E RALLENTAMENTI TRA CASAL MONASTERO E L’A24 Roma-TERAMO MENTRE IN ESTERNA LE CODE SONO TRA LA PONTINA E L’ARDETINA SULLA Roma-FIUMICINO CODE PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO CODE PER UN ALTRO INCIDENTE SULLA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PRENESTINA E CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO AD APRILIA TRA VIA GUARDIAPASSO E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE Roma SI STA IN CODA IN VIA DEI CASTELLI RomaNI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LA Roma FIUMICINO E LA PONTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO VIA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE TRIONFALE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA AURELIA E PISANA E PIU AVANTI TRA LA Roma FIUMICINO E L’OSTIENSE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA TRA PARCO DE MEDICI ED IL VIADOTTO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 09.35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO TRA FLAMINIA E CASSIA BIS, BOCCEA ED AURELIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA ANCHE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO MENTRE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 09.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASILINA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASILINA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE SALARIA ED AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 08.35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASILINA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LAURENTINA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASILINA E NOMENTANA E PIU AVANTI TRA LE USCITE SALARIA ED AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 08.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E TIBURTINA RIMANENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE CASSIA ED AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA POMEZIA NORD E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 20.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. A Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI, PER TRAFFICO INTENSO, TRA LA Roma FIUMICINO E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E L’A24 CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO VERSO SAN CESAREO SULLA COLOMBO INCOLONNAMENTI VERSO OSTIA TRA VIA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 19.35 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. A Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI, PER TRAFFICO INTENSO, TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN CARREGGIATA ESTERNA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA PISANA E BOCCEA E PROSEGUENDO TRA CENTRALE DEL LATTE E L’A24 RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO CODE TRA TORCERVARA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 19.05 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. A Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI, PER TRAFFICO INTENSO, TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN CARREGGIATA ESTERNA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA, PROSEGUENDO TRA Roma FIUMICINO E BOCCEA RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 18.35 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. A Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI, PER TRAFFICO INTENSO, TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN CARREGGIATA ESTERNA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA, PROSEGUENDO TRA Roma fiumicino E BOCCEA RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 18.05 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. A Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI, PER TRAFFICO INTENSO, TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN CARREGGIATA ESTERNA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA, PROSEGUENDO TRA PISANA E BOCCEA RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 17.35 ALESSIO CONTI BUONPOMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. A Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI, PER TRAFFICO INTENSO, TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN CARREGGIATA ESTERNA IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E PRENESTINA RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO CODE TRA TOGLIATTI ED IL ...