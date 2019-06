C’è il presidente cinese in Corea del Nord | e non succedeva da 14 anni

Rai - non C’è accordo Lega-M5s : salta il voto in Commissione Vigilanza sul doppio incarico al presidente Macello Foa : Una discussione di 20 minuti non è bastata ai due gruppi di maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle, per raggiungere un accordo sulla risoluzione contro il doppio incarico come presidente di Rai e RaiCom a Marcello Foa così è saltato il voto in Commissione Vigilanza previsto per questa mattina. Ieri sera sembrava che i due partiti di maggioranza avessero trovato un’intesa invece la seduta convocata alle 8 di questa mattina è stata sospesa e ...

Migranti - Salvini : “Sea Watch non arriverà in Italia. Non C’è presidente del consiglio o ministro che tenga” : “Non c’è presidente del consiglio che tenga e non c’è ministro dei 5 stelle che tenga: in Italia i trafficanti di esseri umani non arrivano più”: così ha detto in diretta facebook il ministro dell’Interno Matteo Salvini ribadendo che il suo no allo sbarco della nave Sea Watch 3, che ha a bordo 65 persone ed è diretta a Lampedusa Cronaca | Di F. Q.. Sea Watch 3, ...

Ndombele-Juventus - bomba presidente Lione : “C’è la Juve” : NDOMBELE JUVENTUS- Secondo quanto riportato dal presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, in una lunga intervista rilasciata ai colleghi di “TuttoSport“, il primo tifosi del club francese ha espresso il suo punto di vista sulla Juventus, focalizzando le sue attenzioni su Ndombele, gioiellino del Lione, sul quale resta forte e concreto l’interesse della Juventus, ma non […] More