Camera | Fico scrive a Conte | “Troppi decreti alterano rapporto tra governo e Parlamento

Il presidente della Camera Fico : "Il ministro del lavoro egiziano su Regeni offende il popolo italiano. Le istituzioni chiedano verità" : Per Saafan l'assassinio del ricercatore è "un omicidio ordinario, che sarebbe potuto accadere in qualsiasi stato o a qualsiasi altra persona"

Gianfranco Fini e la maledizione del presidente della Camera : Roberto Fico finirà come lui? : C'è una specie di maledizione di Montezuma che colpisce chi mette piede sullo scranno più alto di Montecitorio: chiunque ricopra quella carica diventa una caricatura e spesso fa una cattiva fine politica. È una maledizione che ormai dura da 25 anni e da sette legislature e copre Seconda e Terza Repu

Fico e il "peso" della CameraPerché non torna alla rivoluzione? : Il disagio. Non possiamo dire che il Presidente della Camera sarà ricordato per veemenza politica e simpatia umana, anzi, da quando ha accettato come un peso la terza carica istituzionale della Repubblica, ci ha ricordato quanto consideri inadeguato il governo che la sua parte politica ha determinato. Segui su affaritaliani.it

Roberto Fico - l'infornata grillina alla Camera : 250 nuovi dipendenti - stipendi fino a 300mila euro : Mentre l' assemblea di Montecitorio approvava in terza lettura (ne serve una quarta) il taglio dei parlamentari, il presidente della Camera Roberto Fico (M5S) ha dato il via libera all' assunzione di 250 dipendenti fra consiglieri, documentaristi, segretari e assistenti parlamentari. Gli emolumenti

Clima e ambiente - vicino alla causa il presidente della Camera Fico : “dobbiamo lavorare in rete insieme” : Vicinanza nella causa per la salvaguardia dell’ambiente, da parte del presidente della camera Roberto Fico che esorta ognuno a fare la sua parte e cambiare le proprie abitudini quotidiane, a partire da istituzioni e politica che si impegnano in prima linea. “Sono davvero contento di essere stato stamattina al Villaggio dell’educazione ambientale che i ministeri dell’ambiente e dell’Istruzione, insieme al Comune di ...

Taglio parlamentari - Camera boccia pregiudiziali. Pd vs Fico : “Non ci tutela - sopruso contro minoranze”. “Io imparziale” : Scontro alla Camera dei deputati tra il presidente Roberto Fico e il gruppo del Partito democratico nel corso dell’esame della questione pregiudiziale presentata dai dem sulla proposta di legge sul Taglio dei parlamentari. Il clima in Aula si è surriscaldato quando il dem Emanuele Fiano ha accusato il presidente di “non garantire i diritti dell’opposizione” sulla possibilità di emendare il testo, dopo che i dem si erano ...

Taglio parlamentari - la riforma verso il voto alla Camera. Pd contro Fico : “Soprusi in favore della maggioranza” : La Camera verso il voto sul Taglio dei parlamentari. La riforma costituzionale che prevede la riduzione da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori si avvicina al secondo via libera in Parlamento. Come prima cosa sono state respinte con 277 contrari, 109 favorevoli e 66 astenuti le pregiudiziali di costituzionalità presentate dall’opposizione. La proposta di legge che modifica gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione ...

Il presidente della Camera Fico a Napoli - la piazza canta ?Bella Ciao? : «Questa è la festa di tutti» : «Quella di oggi è la festa che ci consente di essere quello che siamo. Cittadini liberi, sindaci, presidenti o consiglieri comunali. Il 25 Aprile e la ricorrenza che ci ricorda proprio...

Caso Siri - il presidente della Camera Fico : 'Deve dimettersi' - : "Spero che gli indagati siano innnocenti, ma in quesi casi i partiti devono prendere provvedimenti duri", ha spiegato. Sulla questione nuovo intervento di Di Maio: "Si dimetta da sottosegretario". E ...

25 aprile a Napoli - il presidente della Camera Fico : "In questa data è finito lo schifo del fascismo" : Celebrazioni al mausoleo di Posillipo e in piazza Carità. De Magistris sull'assenza di Salvini: "Chi non celebra tradisce il giuramento da ministro, vergognoso". Il partigiano Amoretti: "Il governo non boicotti il 25 aprile"