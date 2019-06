Xiaomi Mi Car Charger Pro in tutti i Mi Store d’Italia dalla prossima settimana

Xiaomi Black Shark 2 - lo smartphone potente per giocare - ma con un sistema di raffreddamento da migliorare : Black Shark 2 è il nuovo smartphone di Xiaomi espressamente indirizzato agli appassionati di videogiochi. Il design particolare lo rende adatto “solo” alla categoria di destinazione, e un prezzo a partire da 549 euro fa grande concorrenza al nuovo Asus Rog Phone, in vendita a 899 euro. Il modello Xiaomi ha una buona potenza hardware, soluzioni software dedicate al gaming, uno schermo soddisfacente e il prezzo di listino ...

Xiaomi Mi 9T - prezzo - caratteristiche tecniche e data di uscita : Xiaomi consolida la propria presenza nella fascia medio-alta di mercato, inserendo un altro tassello nella preziosa serie Mi: è uscito il 13 giugno lo Xiaomi Mi 9T. Rispetto al flagship, il Mi 9, e alla sua versione compatta, il Mi 9 SE, l'ultimo arrivato offre un pizzico di batteria in più e mette da parte il notch in alto sullo schermo per montare una fotocamera anteriore pop-up da 20 megapixel, dotata di una protezione in ...

Xiaomi lancia un paio di scarpe da corsa ultraleggere : Da Xiaomi arriva un nuovo paio di scarpe da corsa ultraleggere, pensate per essere particolarmente comode per le lunghe sessioni di allenamento L'articolo Xiaomi lancia un paio di scarpe da corsa ultraleggere proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia in Cina le sue scarpe sportive con tecnologia adattiva : Xiaomi ha lanciato sulla sua piattaforma di Youpin un nuovo prodotto dedicato agli appassionati di tecnologia: parliamo delle scarpe Peak 1.0 Plus Sports Shoes L'articolo Xiaomi lancia in Cina le sue scarpe sportive con tecnologia adattiva proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9 è in offerta su Amazon con caricabatterie wireless incluso : Xiaomi Mi 9 è in offerta su Amazon, con il caricabatterie wireless da 20W e alimentatore da 27 watt per la ricarica cablata. L'articolo Xiaomi Mi 9 è in offerta su Amazon con caricabatterie wireless incluso proviene da TuttoAndroid.

Arriva una carrellata di offerte su smartphone Android : LG G7 ThinQ - Huawei P30 Pro - Xiaomi Mi MIX 3 - Samsung Galaxy S10e e altri : Oggi sono in offerta LG G7 ThinQ, Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi MIX 3, Samsung Galaxy S10e e Moto G7 Plus. Siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Arriva una carrellata di offerte su smartphone Android: LG G7 ThinQ, Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi MIX 3, Samsung Galaxy S10e e altri proviene da TuttoAndroid.

Un power bank che fa da specchietto per truccarsi? Non poteva che essere di Xiaomi : Makeup Mirror è il nome di uno speciale power bank lanciato da Xiaomi con l'obiettivo di conquistare il pubblico femminile. Scopriamo insieme le sue feature L'articolo Un power bank che fa da specchietto per truccarsi? Non poteva che essere di Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi K20 : caratteristiche - prezzo e uscita. La scheda : Xiaomi Redmi K20: caratteristiche, prezzo e uscita. La scheda Solo pochi giorni fa c’è stato l’annuncio del Redmi K20, il nuovo top di fascia del sub-brand Xiaomi, il quale potrebbe finire sui nostri mercati sotto la dicitura di Mi 9T. Nel mentre si svolge la caccia al render migliore, trapelano nuovi dettagli sulle probabili caratteristiche tecniche del dispositivo mobile. Sebbene queste ultime non possano ancora essere definite ...

Xiaomi Mi Mix 3 5G : prezzo in Italia - caratteristiche e dove trovarlo : Xiaomi Mi Mix 3 5G: prezzo in Italia, caratteristiche e dove trovarlo Xiaomi continua con la sua politica dei primati. Dopo il primo modello con fotocamera da 48 megapixel arriva anche il primo smartphone a supportare la tecnologica 5G. Lo smartphone dell’azienda cinese sarà lanciato ufficialmente il 23 maggio. Anche se i tempi sembrano prematuri, dato che l’impianto infrastrutturale per sostenere la 5G non è ancora minimamente ...

Xiaomi Mi Band 4 anticipata da un nuovo leak : ecco prezzi - batteria e altre caratteristiche : Xiaomi Mi Band 4 avrà, secondo le più recenti indiscrezioni, una batteria maggiorata e la connettività Bluetooth 5.0, oltre naturalmente allo schermo a colori. L'articolo Xiaomi Mi Band 4 anticipata da un nuovo leak: ecco prezzi, batteria e altre caratteristiche proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi e IKEA collaborano per creare un tavolo che integra la ricarica wireless da 20 W : Xiaomi e IKEA stanno collaborando per creare un nuovo tavolo che può ricaricare lo smartphone in modalità wireless a 20W. Il progetto al momento è meno sorprendente di quello che si potrebbe pensare, dal momento che non è l'intero tavolo a fornire la ricarica, ma solo la superficie al di sotto della quale è alloggiato il dispositivo che fornisce la carica. L'articolo Xiaomi e IKEA collaborano per creare un tavolo che integra la ricarica ...

Xiaomi Mi 9 arriva in puro oro 24 carati - con tre bellissimi disegni : Xiaomi Mi 9 in oro 24 carati, con 3 differenti disegni ispirati alla tradizione cinese: ecco come far diventare il top di gamma dal giusto prezzo super costoso. L'articolo Xiaomi Mi 9 arriva in puro oro 24 carati, con tre bellissimi disegni proviene da TuttoAndroid.

Abbiamo provato i caricabatterie wireless rapidi da tavolo e da auto di Xiaomi : Abbiamo provato alcuni degli accessori che Xiaomi ha presentato insieme a Xiaomi Mi 9, per ricaricare rapidamente lo smartphone. Vediamo come funzionano. L'articolo Abbiamo provato i caricabatterie wireless rapidi da tavolo e da auto di Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9 e il modding : come sbloccare il bootloader - il root e installare la TWRP : Volete darvi al modding con il vostro Xiaomi Mi 9? Ecco una guida completa per sbloccare il bootloader, i permessi di root e installare TWRP. L'articolo Xiaomi Mi 9 e il modding: come sbloccare il bootloader, il root e installare la TWRP proviene da TuttoAndroid.