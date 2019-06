Una delegazione di esperti del restauro in visita in Sicilia | visite a Monreale e Palermo

Ragusa Ibla - chiusi uffici delegazione comUnale per lavori : Chiusura per lavori degli uffici della delegazione comunale di Ragusa Ibla. Presso gli uffici della delegazione di Ibla, dal 10 giugno

Tumori : il Presidente Mattarella accoglie Una delegazione della LILT : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto stamane, nel corso di un’udienza privata al Quirinale e alla presenza del Ministro della Salute On. Giulia Grillo, una delegazione della LILT- Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Il Presidente della LILT Nazionale Francesco Schittulli ha ringraziato sentitamente per l’incontro il Presidente Mattarella, davanti al quale ha pronunciato un discorso sull’operato della LILT e il suo ...

Torna finalmente a San Giacomo la delegazione comUnale : Questa mattina, venerdì 7 giugno, verrà inaugurata la delegazione municipale di San Giacomo, frazione rurale di Ragusa. Taglio del nastro alle 11.30

Accordi Usa-Cina - Trump contrattacca : «NessUna marcia indietro di Pechino - la loro delegazione è in arrivo» : Accordi commerciali tra Usa e Cina e dazi "incociati", continua il braccio di ferro tra Trump e Pechino. «La regione della retromarcia della Cina e del suo tentativo di rinegoziare...

Grande Torino - a Superga anche Una delegazione dello Juventus Museum : Torino - Una targa alla memoria del Grande Torino a Superga , a fianco della lapide che reca i nomi delle 31 vittime dell'incidente aereo che, il 4 maggio di settant'anni fa, strappo alla città e a ...

Una delegazione dello Juventus Museum è oggi a Superga, in occasione dei 70 anni della tragedia che coinvolse il Grande Torino, insieme alle delegazioni dei Musei di River Plate, Benfica e Fiorentina. Lo riferisce il club bianconeri in un tweet, corredato anche da una foto. Un gesto significativo proprio nel giorno del Derby della Mole di questa sera.